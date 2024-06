Antaisolar

Antaisolar veröffentlicht Weißbuch, sichert sich über 1GW-Verträge auf der SNEC 2024 und beweist damit seine Führungsrolle in der Branche

Vom 13. bis 15. Juni nahm Antaisolar an der SNEC 2024 teil und präsentierte seine neuesten Innovationen, darunter intelligente Nachführsysteme, Freiflächenanlagen und Aufdachanlagen. Auf der Veranstaltung stellte Antaisolar sein neuestes White Paper mit dem Titel "Solar Tracking System 3.0 One-stop Solution White Paper" vor, in dem das Unternehmen sein umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Projektfinanzierung, Planung, Lieferung, Bau, Wartung und Engagement für kohlenstoffarme Praktiken hervorhebt. Dieses White Paper unterstreicht die führende Rolle von Antaisolar bei der Weiterentwicklung der Solar-Nachführtechnologie und der Bereitstellung von Lösungen aus einer Hand.

Das White Paper beschreibt die verbesserte intelligente Tracking-Lösung von Antaisolar. Ausgestattet mit intelligenten Schutzstrategien, gewährleistet es einen stabilen Betrieb unter extremen Wetterbedingungen. Die Backtracking-Algorithmen minimieren die Abschattung durch unregelmäßiges Gelände, was die Stromerzeugung erheblich verbessert. Um den hohen Bau- und Arbeitskosten sowie den ökologischen Unwägbarkeiten während der Projektdurchführung zu begegnen, sind die Komponenten des Nachführsystems modular aufgebaut und vormontiert, so dass weniger Arbeitsstunden für die Installation erforderlich sind. Er erwähnt auch die globalen integrierten Lieferdienste von Antaisolar, die digitales Management und lokale Ressourcen nutzen, um Projektrisiken zu minimieren und gleichzeitig sorgenfreie und hochwertige Lösungen zu liefern.

Auf der SNEC konnte Antaisolar wichtige Verträge mit Branchenführern wie Larsen & Toubro, SCG ONNEX, CINCO und MATGROW Renewables über insgesamt 1 GW abschließen. Die Vereinbarung mit Larsen & Toubro über ein 294-MWp-Projekt ist bereits die zweite Zusammenarbeit, die einen Maßstab für die Zusammenarbeit im Bereich der erneuerbaren Energien in Indien setzt und den wachsenden Einfluss von Antaisolar in der Region demonstriert. Dieses Nachführprojekt wird von Antaisolars neuem Vertriebs- und Servicezentrum in Indien unterstützt, das wie die anderen 7 Zentren weltweit umfassende Dienstleistungen vor Ort anbietet, einschließlich technischer Unterstützung, Fehlerbehebung und Kundendienst. Diese Initiativen unterstreichen die wachsende Bedeutung von Antaisolar in der Branche, die sich dafür einsetzt, die Bedürfnisse globaler Partner durch hochwertige Lösungen und Dienstleistungen zu erfüllen.

Antaisolar präsentierte auch seine neue Markenpositionierung als Experte für digitale, intelligente PV-Montagesystemlösungen, die durch die Premiere des Markenfilms Power of Light" unterstrichen wurde. Es unterstreicht das Engagement von Antaisolar für Innovationen in den Bereichen Technologie und Forschung und Entwicklung. Durch die Weiterentwicklung der Produktintelligenz, des digitalen Managements und der automatisierten Produktionskapazitäten will Antaisolar effizientere und zuverlässigere Lösungen für die Montage und Nachführung von Solarmodulen anbieten und so weitere Fortschritte im Bereich der erneuerbaren Energien erzielen.

Über Antaisolar:

Antaisolar wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Xiamen, China. Das Unternehmen ist auf digitale, intelligente PV-Montagesystemlösungen spezialisiert. Mit fast 800 Mitarbeitern, darunter über 120 technische Spezialisten, hat Antaisolar bis Ende 2023 eine kumulierte Lieferung von PV-Montagesystemen von 33,2 GW erreicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.antaisolar.com oder sales@antaisolar.com

