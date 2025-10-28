TWINT AG

TWINT Medienmitteilung: Öffnung für Stablecoins und E-ID

Bild-Infos

Download

4 Dokumente

TWINT kündigt Pläne zur Öffnung der eigenen Plattform für Stablecoins und E-ID an – und trägt damit zur digitalen Souveränität der Schweiz bei

Sehr geehrte Medienschaffende

Anbei finden Sie die TWINT Medienmitteilung vom 28. Oktober 2025 zu den Plänen zur Öffnung der eigenen Plattform für Stablecoins und E-ID. Mit über 6 Millionen Nutzerinnen und Nutzern ist TWINT die Bezahl-App für den Schweizer Alltag geworden – vom Bezahlen an der Kasse oder im Online-Shop bis hin zum Teilen der Restaurantrechnung. In Zukunft können sowohl Anbieter von regulierten digitalen Währungen, wie zum Beispiel durch den Schweizer Franken gedeckte Stablecoins oder tokenisierte Einlagen, als auch Entwickler von Lösungen mit der elektronischen Identifikation (E-ID) in der Schweiz auf die bewährte TWINT Infrastruktur zurückgreifen.

---

Dear media representatives

Please find attached the TWINT press release dated 28 October 2025 on the plans to open its platform for trusted stablecoins and the E-ID. With over six million users, TWINT has become the payment app for everyday life in Switzerland – from payments at the checkout or in online shops to splitting restaurant bills. In the future, providers of regulated digital currencies, such as a Swiss franc-backed stablecoin or tokenised deposits, as well as developers of solutions related to Switzerland’s new electronic ID (E-ID), will be able to make use of TWINT’s proven infrastructure.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Ettore Trento Head Corporate Communications

Demet Biçer Senior Manager Media Relations & Storytelling

Telefon +41 58 510 88 40 media.relations@twint.ch www.twint.ch

TWINT AG Konsumstrasse 20 / Stauffacherstrasse 41 CH-3007 Bern / CH-8004 Zürich