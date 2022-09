TWINT AG

Medienmitteilung: TWINT fährt mit dem grossen Einkaufswagen vor

Sehr geehrte Medienschaffende

Anbei finden Sie die TWINT Medienmitteilung vom 01. September 2022 zur neuen Kampagne von TWINT und der physischen Installation eines überdimensionalen Einkaufswagens am Bahnhof Stadelhofen in Zürich (noch heute live zu sehen). Im Anhang finden Sie ausserdem das Visual zur Kampagne.

Ein Video zur Kampagne finden Sie unter folgendem Link:

TWINT - Auch für den grossen Einkauf - YouTube

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Ettore Trento Senior Manager Media Relations & Storytelling

Telefon +41 58 510 88 40 media.relations@twint.ch www.twint.ch

TWINT AG Konsumstrasse 20 / Stauffacherstrasse 41 CH-3007 Bern / CH-8004 Zürich