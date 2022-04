Rote Boje für gebäudehülle.swiss

Gebäudehülle Schweiz / Enveloppe des édifices Suisse

Das Branchenportal gebäudehülle.swiss gewinnt den Spezialpreis «Best of .swiss» an der Award-Night vom Donnerstag, 7. April.

Im Rahmen der Award Night von Best of Swiss Web am 7. April ist zum dritten Mal der Spezialpreis «Best of .swiss» vergeben worden. Dabei wird das beste Webprojekt des Jahres mit der Domain-Endung .swiss ausgezeichnet.

Die Jury bewertet beim «Best of .swiss» zwei Hauptaspekte - die handwerkliche Qualität des Projektes sowie das Vorhandensein von schweizerischen Werten wie Zuverlässigkeit, Innovation und Mehrsprachigkeit. Das Portal der Gebäudehüllen-Spezialisten wurde diesen Anforderungen gerecht und erhält deshalb diese Auszeichnung für das Jahr 2022. Gebäudehülle Schweiz freut sich über diesen Gewinn und nimmt diesen Schub für künftige Webentwicklungen mit.

Ein moderner Auftritt für eine zukunftsweisende Branche

Gebäudehülle.swiss ist eine serviceorientierte Kompetenzplattform für die Gebäudehüllen-Branche und -Spezialisten. Mit wenigen Klicks können Besucher mittels der Facettensuche die umfangreiche Seite erkunden – und noch vieles mehr.

Jurymitglied Fabian Unteregger übergab den Award an Chantal Huser, Leiterin Websites von Gebäudehülle Schweiz und Sarah Hilse, Software Developper von LIIP und begründete den Entscheid so: «Die Inhalte für die 600 Mitglieder kommen sauber daher und dank des strukturierten Mitgliederverzeichnisses ist schnell in jedem Fachbereich der richtige Spezialist gefunden – egal ob für 'G' wie Gebäudebegrünung oder 'R' wie Raumgiftsanierung. Die Site überrascht mit einer Shoplösung, die vom Nackenschutz mit Stirnblende bis zur Sonnencrème alles bietet. So klicke man gar gern auf die technische Kommission von Flach- bis Steildach. Der Verbandsauftritt überzeugte rundum in allen Aspekten».

Etappiert auf der Digitalisierungsreise

Der Faktor Zeit ist Feind und gleichzeitig auch Freund von grossen Digitalisierungsprojekten. Ganz in Anlehnung an den Königsweg e+ legt Gebäudehülle Schweiz hier den Fokus auf ein etappiertes Vorgehen. So können grosse Herausforderungen wie beispielsweise die Energiestrategie 2050 zielgerichtet in kleinere Aktivitäten heruntergebrochen werden. Der Leitfaden Königsweg e+ zeigt Bauherrschaften wie sich eine Gebäudeerneuerung in drei Etappen clever planen und umsetzen lässt. Um stets am Puls der Zeit und Technik zu bleiben, wird das Kompetenzzentrum für die Gebäudehüllen-Spezialisten mit Kundenfokus und Kompass kontinuierlich erweitert. Mehr dazu finden Sie auf gebäudehülle.swiss

Text & Redaktion: Angela Bischof

Im Jahr 1907 gegründet, ist Gebäudehülle Schweiz heute das Kompetenzzentrum der Gebäudehüllen-Branche. Dank einer engen Zusammenarbeit mit Produkteherstellern, Spezialisten der Gebäudehülle, Wissenschaft, Forschung, Technik sowie Architektur und Planung werden innovative, zukunftsweisende Lösungen und Produkte entwickelt. Gebäudehülle Schweiz setzt sich für sichere und faire Arbeitsbedingungen ein, die eigenständigen Sektionen übernehmen regionalpolitische Aufgaben und tragen zur Verankerung des Verbandes und seiner Mitglieder in den Regionen bei.

Ihr Medienkontakt:

Gebäudehülle Schweiz Alexander Spring, Leiter Marketing & Kommunikation Lindenstrasse 4 9240 Uzwil 071 955 70 30

markom@gebaeudehuelle.swiss