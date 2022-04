SVA Zürich

Zürcher Pionierin für vegane Küche gewinnt IV-Award

Zürich (ots)

Das noch junge Unternehmen Juicetime GmbH, Betreiberin der veganen Roots-Restaurants in Zürich, wurde gestern an der IV-Arbeitgebertagung 2022 in der SVA Zürich mit dem This-Priis ausgezeichnet.

Fünf KMU-Betriebe standen im Final. Am Dienstag, 5. April, war die Preisverleihung in der SVA Zürich, im Beisein von Regierungsrat Mario Fehr und rund 200 HR-Verantwortliche von Zürcher Arbeitgebenden. Die Freude bei den vier Vertretern der innovativen Gastrobetreiberin war riesig, und sie erhielten anhaltenden Applaus vom Publikum. Es war grosses Wohlwollen spürbar, auch bei den anderen Finalisten.

Begründung der Jury

Die Jury hat sich für Juicetime entschieden, weil die Betreiberin der veganen Roots-Restaurants der Branche zeigen wolle, dass es auch in der Gastronomie möglich ist, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die nachhaltig gesund sind und es sogar ermöglichten, sich für die berufliche Eingliederung zu engagieren, begründete Alex Oberholzer. Lange Arbeitstage mit Zimmerstunden, Schichtbetrieb, Stress am Arbeitsplatz, all das sei belastend. Dass es anders geht, zeige die Juicetime GmbH. Geschäftsleitungsmitglied Reto Sager durfte den This-Priis 2022 für das Unternehmen entgegennehmen. Er ist nicht gelernter Gastronom, sondern Agronom, und vielleicht macht genau das den Unterschied. Am Anfang brauche es zwar eine unternehmerische Idee, für die es eine Nachfrage gibt. Für den wirtschaftlichen Erfolg und für das Wohlbefinden der Mitarbeitenden brauche es aber vor allem gute und nachhaltige Konzepte und gute Planung, ist Reto Sager überzeugt.