Hamilton x Far Cry 6: Eine Hamilton Uhr zum neusten Game

HAMILTON LANCIERT ZUSAMMEN MIT FAR CRY® 6 EINE IN-GAME UHR

Die Hamilton Khaki Field Titanium Automatic wird die erste Markenuhr in einem Far Cry® Videospiel sein und bringt eine weitere Ebene der Realität in die unglaubliche grafische Qualität dieses Spiels. Unsere Khaki Field Titanium Automatic wurde für Action konzipiert – sowohl auf dem Bildschirm als auch im echten Leben. Sie passt damit perfekt zur Hauptfigur Dani Rojas, einem Guerillasoldaten, dessen Ziel es ist, die Nation Yara von der Herrschaft eines Diktators zu befreien.

Unsere aktuellste Zusammenarbeit mit Ubisoft zeigt unsere Leidenschaft für Kreativität und technologische Spitzenleistungen. Im Action-Adventure-Videospiel Far Cry® 6 tauchen die Spieler tief ins Abenteuer ein, und eine Hamilton Khaki Field wird sie auf ihrer Reise begleiten.

Erfahren sie alles über diese Kooperation in unserer Press-Lounge.

Ich wünsche ihnen ein schönes, actionreiches Wochenende.

Beste Grüsse

ANDREAS SIEGENTHALER BRAND MANAGER SCHWEIZ

MOBILE: +41 79 229 91 71