Fiera Capital Corporation

Jean-Guy Desjardins wird Executive Chairman of the Board von Fiera Capital

Montreal (ots/PRNewswire)

Jean-Philippe Lemay zum Global President und Chief Executive Officer ernannt

Fiera Capital („Fiera Capital" oder das „Unternehmen") (TSX: FSZ), eine führende unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, gab heute bekannt, dass Jean-Guy Desjardins, der Gründer von Fiera Capital, im Rahmen der CEO-Nachfolgeregelung mit Wirkung zum 1. Januar 2022 Executive Chairman of the Board von Fiera Capital und Jean-Philippe Lemay Global President und Chief Executive Officer („CEO") von Fiera Capital werden wird. Jean-Guy Desjardins wird sich weiterhin aktiv an wichtigen strategischen und Investitionsentscheidungen innerhalb des Unternehmens beteiligen und sich auch weiterhin für die Kunden des Unternehmens einsetzen.

„Ich hatte das Privileg, den Traum zu verwirklichen, ein weltweit führendes Vermögensverwaltungsunternehmen mit einem starken Team von Führungskräften und Portfoliomanagern aufzubauen, die jeden Tag zu unserem Erfolg und unserem anhaltenden nachhaltigen Wachstum beitragen. Wir haben eine klare Strategie und Vision für die Zukunft, und es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um die nächste Phase unseres Führungswechsels einzuleiten", sagte Jean-Guy Desjardins.

„Seit seinem Eintritt bei Fiera Capital hat sich Jean-Philippe einen soliden Ruf als respektierte Führungspersönlichkeit erworben und kann eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen, insbesondere bei der erfolgreichen Umsetzung der globalen Vision von Fiera Capital in den letzten Jahren. Seine profunden Kenntnisse der Investmentbranche und unseres Unternehmens, sowohl aus vertrieblicher als auch aus operativer Sicht, bestätigen meine Wahl und qualifizieren ihn in einzigartiger Weise für die Rolle des Global President und CEO. Er verkörpert unsere Grundwerte und ich habe volles Vertrauen in seine Fähigkeit, unser Wachstum in den kommenden Jahren gemeinsam mit dem vorhandenen talentierten Führungsteam zu leiten", fügte Herr Desjardins hinzu.

„Ich möchte Jean-Guy und dem Verwaltungsrat herzlich für ihr Vertrauen in mich danken", sagte Jean-Philippe Lemay. „Ich hatte das Privileg, in den letzten zehn Jahren eng mit Jean-Guy zusammenzuarbeiten und von seiner großen Erfahrung und seinen unschätzbaren Erkenntnissen zu profitieren. Ich freue mich darauf, mit ihm, dem Führungsteam und unseren Mitarbeitern auf der ganzen Welt weiter an den spannenden Möglichkeiten zu arbeiten, die sich Fiera Capital bieten", fügte er hinzu.

„Das Board ist sehr erfreut, weiterhin von Jean-Guys Führung profitieren zu können und hat volles Vertrauen in Jean-Philippe, eine weithin respektierte Führungspersönlichkeit, die nachweislich in der Lage ist, ehrgeizige Ergebnisse zu erzielen", sagte David R. Shaw, Lead Director des Verwaltungsrats von Fiera Capital.

Jean-Philippe Lemay verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Führung und Investitionen. Er kam 2012 zu Fiera Capital, wo er seither verschiedene Führungspositionen mit zunehmender Verantwortung innehatte, darunter seit März 2020 die des Global President und Chief Operating Officer. In dieser Zeit leitete er erfolgreich die Public-Markets- und Global-Distribution-Aktivitäten und kümmerte sich gleichzeitig um die operative Seite des Unternehmens. Zuvor war er seit 2017 für die kanadische Abteilung von Fiera Capital verantwortlich. Er ist Fellow der Society of Actuaries (FSA), Fellow des Canadian Institute of Actuaries (FCIA) und Inhaber der CAIA-Charter (Chartered Alternative Investments Analyst).

Informationen zu Fiera Capital Corporation

Fiera Capital ist eine führende unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einer wachsenden globalen Präsenz und einem verwalteten Vermögen von ca. 180,8 Mrd. C$ zum 30. September 2021. Das Unternehmen bietet institutionellen Kunden, Finanzintermediären und privaten Vermögensverwaltern in Nordamerika, Europa und den wichtigsten Märkten Asiens maßgeschneiderte Multi-Asset-Lösungen für öffentliche und private Anlageklassen. Die umfassende Expertise von Fiera Capital, die diversifizierte Investmentplattform und das Engagement, einen herausragenden Service zu bieten, sind der Kern unserer Mission, an der Spitze der Investment-Management-Wissenschaft zu stehen, um nachhaltiges Vermögen für Kunden zu schaffen. Fiera Capital wird unter dem Ticker FSZ an der Toronto Stock Exchange gehandelt. www.fieracapital.com

Fiera Capital hat seinen Hauptsitz in Montreal und unterhält mit seinen verbundenen Unternehmen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten Niederlassungen in mehr als einem Dutzend Städten auf der ganzen Welt, darunter New York (USA), London (UK) und Hongkong (SAR).

In den USA werden die Vermögensverwaltungsdienstleistungen von den verbundenen Unternehmen der Gesellschaft erbracht, die Anlageberater sind, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) registriert oder von der Registrierung befreit sind. Für die Registrierung bei der SEC ist kein bestimmtes Niveau an Kenntnissen oder Ausbildung notwendig. Einzelheiten zur jeweiligen Registrierung oder Ausnahmen für Fiera Capital-Unternehmen finden Sie auf dieser Webseite.

Zusätzliche Informationen zur Fiera Capital Corporation, darunter auch das jährlich eingereichte Informationsformular des Unternehmens, sind auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.