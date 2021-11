Scotch Whisky Investments

Scotch Whisky Investments stellt Glenlivet 80 Years während der Luxusveranstaltung MASTERS EXPO vor

Sassenheim, Niederlande (ots/PRNewswire)

Der älteste Single Malt Whisky der Welt wird offiziell in Amsterdam eingeführt

Während des ersten Tages der MASTERS EXPO, einer luxuriösen Veranstaltung, die jährlich in Amsterdam, Niederlande, stattfindet, enthüllte Scotch Whisky Investments den #1 Dekanter der Gordon & MacPhail Generations 80 Years Old herrausgabe. Dieser 80 Jahre alte Glenlivet ist der am längsten gereifte und abgefüllte Whisky, den die Menschheit kennt, und wurde kürzlich bei einer Auktion in Hongkong von Scotch Whisky Investments für 166.000 Euro erworben.

Dieser Whisky aus der Glenlivet Distillery wurde am 3. Februar 1940 gebrannt und ist ein Meilenstein in der Geschichte der schottischen Flüssigkeiten. George Urquhart, der das Unternehmen in zweiter Generation führt, hatte die Weitsicht und die Vision, die Spirituose der Glenlivet Distillery in einem speziell angefertigten Gordon & MacPhail-Eichenfass zu lagern, damit sie nach seinem Tod von zukünftigen Generationen genossen werden kann. In den letzten acht Jahrzehnten wurde das Fass von der Familie Gordon & MacPhail gepflegt und schließlich in Zusammenarbeit mit Sir David Adjaye OBE, einem international anerkannten Architekten und Designer, abgefüllt.

Michel Kappen, CEO des in den Niederlanden ansässigen Handelshauses Scotch Whisky Investments, das sich auf (schottischen) Single Malt Whisky als alternative und rentable Anlage spezialisiert hat, sagte beim Kauf der ersten Flasche: "Zusammen mit drei unserer Investoren konnten wir diesen einzigartigen Dekanter erwerben, der den ältesten Single Malt Whisky der Welt enthält. Es versteht sich von selbst, dass diese 'Nr. 1' ungeöffnet bleibt, einen besonderen Platz in unserem Büro erhält und allen, die sich für Investitionen in das schottische 'Wasser des Lebens' interessieren, als Gesprächsthema dienen wird."

Insgesamt wurden 250 Dekanter aus dem 80 Jahre alten Fass abgefüllt, die weltweit verkauft werden sollen. Die Preise können variieren, aber es wird erwartet, dass jede Flasche dieses besonderen 80-jährigen Glenlivet für zwischen 110.000 und 120.000 Euro verkauft wird.

Informationen zu Scotch-Whisky-Investitionen

Scotch Whisky Investments ist ein Handelshaus mit finanzieller Ausrichtung, das neben dem eigenen Standort in Schottland auch Büros in Sassenheim (Niederlande) und Montenegro unterhält. Scotch Whisky Investments handelt ausschließlich mit Flaschen und Fässern von seltenem Single Malt Scotch Whisky. Darüber hinaus kümmern sich seine Mitarbeiter um den gesamten Prozess vom Rohstoff bis zum Endprodukt, von der Erstellung und Verwaltung des Portfolios bis hin zum Verkauf.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=nkDCdCzjJIU