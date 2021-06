VAUDE Sport GmbH & Co. KG

Wo kommt meine Outdoor-Jacke her? Wer hat meinen Rucksack hergestellt?

VAUDE Produkte weltweit tracken - transparente Lieferkette

Tettnang

Das können Outdoor-Begeisterte im Webshop auf vaude.com ganz leicht herausfinden - egal, wo auf der Welt das Equipment hergestellt wurde. VAUDE bietet die Möglichkeit, Produkte weltweit zum Produktionsort zurückzuverfolgen. Per Klick geht es vom ausgewählten Softshell, Trekkingschuh oder Zelt direkt in die Produktionsstätte, über die man sich anhand von Fotos, Informationen und Zertifizierungen ein Bild machen kann.

VAUDE engagiert sich schon seit Jahren für faire Arbeitsbedingungen und Umweltschutz entlang der gesamten Lieferkette - freiwillig und mit Erfolg. Das Familienunternehmen zeigt damit, dass ein Lieferkettengesetz, wie es nun im deutschen Bundestag beschlossen wurde, sinnvoll und machbar ist. Denn nur so kann dafür gesorgt werden, dass Unternehmen ihre Profite nicht auf Kosten von Mensch und Natur bzw. der nachfolgenden Generationen machen.

"Wir begrüßen das Lieferkettengesetz ausdrücklich. Erstmals werden damit Unternehmen gesetzlich dazu verpflichtet, Verantwortung für die Auswirkungen ihres Handelns in globalen Lieferketten zu tragen. Das ist ein großer Meilenstein und ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Wir sind fest überzeugt davon, dass weitere Schritte folgen und immer mehr Unternehmen Verantwortung übernehmen werden. Es braucht viele, um Globalisierung fairer zu gestalten", appelliert Antje von Dewitz, VAUDE Geschäftsführerin.

Transparente Lieferkette

VAUDE macht die Lieferkette transparent und zeigt seinen Kunden, wo die Produkte hergestellt werden. Und so funktioniert es: Einfach im Webshop beim ausgewählten Produkt auf den Hinweis "Wo hergestellt?" klicken und schon erhält man alle wichtigen Informationen zum Produktions-Standort. Fotos vom Gebäude und von den Innenräumen bieten einen Blick hinter die Kulissen, direkt in die Produktion. Außerdem erfährt man, welche Zertifizierungen der jeweilige Produzent erfüllt und wo er sich genau befindet. Durch einen Klick auf das Fair Wear Logo kann der detaillierte Brand Performance Check eingesehen werden, nach dem die Hersteller jedes Jahr von der Fair Wear bewertet werden.

Leader-Status bei der Fair Wear - hohe Sozialstandards und faire Löhne

Weltweit hat VAUDE circa 50 verschiedene Produktionspartner. Etwa 20 % davon sind in Deutschland und Europa, circa 80 % liegen in Asien. Die unabhängige Organisation Fair Wear kontrolliert die Arbeitsbedingungen in allen Produktionsstätten durch jährliche Audits, bei denen auch Arbeitende außerhalb der Fabrik befragt werden. Darüber hinaus können Missstände jederzeit über ein anonymes Beschwerdesystem, das bei jedem Produzenten installiert wird, bei der Fair Wear gemeldet werden. Die Produzenten haben sich dazu verpflichtet, klar definierte Sozialstandards einzuhalten und faire Löhne zu bezahlen. Auch VAUDE als Auftraggeber wird regelmäßig überprüft. Beim jährlichen "Brand Performance Check" der Fair Wear hat VAUDE vor wenigen Tagen - seit 2015 in Folge - wieder den höchstmöglichen Status "Leader" für sein hohes Engagement erhalten.

