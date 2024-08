Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig

Big Opening – Neueröffnung von weltweit bedeutenden Dauerausstellungen

Einladung zur Medienorientierung und Vorbesichtigung

Big Opening – Neue röffnung von weltweit bedeutenden Dauera usstellungen

Freitag, 13. September 2024

Das Antikenmuseum Basel besitzt eine Sammlung griechischer Keramik, die in ihrer Qualität und Vielfalt weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Die Räumlichkeiten in den Obergeschossen der Museumsgebäude am St. Alban-Graben, in denen die antiken Meisterwerke inszeniert werden, wurden in den vergangenen zwei Jahren umfassend renoviert. Mit der Neueröffnung am 14. und 15. September, zu der die Bevölkerung herzlich eingeladen ist, werden drei neue Dauerausstellungen präsentiert, die den Reichtum der Sammlung abwechslungsreich in Szene setzen. Zum ersten Mal seit Jahren sind wieder alle Sammlungen des Antikenmuseums gleichzeitig für das Publikum geöffnet.

Zur Medienvorbesichtigung am Freitag, 13. September, um 10.30 Uhr im Antikenmuseum Basel sind Sie herzlich eingeladen.

Ablauf

10.30 Uhr

Begrüssung durch

Dr. Andrea Bignasca, Direktor, Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig

10.45 Uhr

Gemeinsame Begehung der Ausstellungen «Welt der Etrusker», «Wie ein Meisterwerk entsteht» und «Schätze der Sammlung und ihre Geschichten (inkl. Raum zur Provenienzforschung)» mit

- Dr. Andrea Bignasca, Direktor

- Dr. Esaù Dozio, Kurator Sonderausstellungen, Fachbereich griechische Vasen

- Annegret Schneider, Leiterin Bildung und Vermittlung

Die Begrüssung und die Einführungen in die Ausstellungen finden in deutscher Sprache statt.

Anmeldung

Bitte akkreditieren Sie sich für die Medienvorbesichtigung, indem Sie auf diese E-Mail antworten oder an medien@antikenmuseumbasel.ch schreiben. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Für weitere Informationen und Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig Alexandra Maurer Leiterin Marketing, Kommunikation und Vermittlung St. Alban-Graben 5 4010 Basel