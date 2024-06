Panta Rhei PR AG

Air France empfängt die Welt in diesem Sommer in Paris

Air France empfängt die Welt in diesem Sommer in Paris

Vom 27. Juli bis zum 11. August 2024 bietet eine frei zugängliche Fläche von über 850 m² im Palais de Tokyo in Paris eine einmalige Gelegenheit, die Welt der Fluggesellschaft zu entdecken und im Air France-Restaurant ein Gourmet-Erlebnis «wie an Bord» zu geniessen.

Vom 28. August bis zum 8. September 2024 hat Air France eine eigene Fläche im SPOT24 am Fusse des Eiffelturms, um weiterhin das Beste des Air France-Angebots zu präsentieren, insbesondere den SAPHIR-Assistenzservice für Passagiere mit Behinderungen.

In diesem Sommer findet in Frankreich das grösste Sportereignis der Welt statt: die Olympischen Spiele 2024. Alle Teams von Air France bereiten sich seit vielen Monaten auf dieses Ereignis vor. Nun stellt das Unternehmen sein spezielles Veranstaltungsprogramm vor, das in diesem Sommer im Zentrum von Paris für alle zugänglich ist.

Dies ist eine einmalige Gelegenheit für Gäste und Sportfans aus der ganzen Welt, das Universum der Fluggesellschaft zu erkunden und ihr einzigartiges Reiseerlebnis zu entdecken, das auf elegante Weise den französischen Lebensstil zelebriert.

Ein Air France-Restaurant im Palais de Tokyo

Vom 27. Juli bis zum 11. August 2024 lädt Air France dazu ein, ihre Welt in den Mauern des Palais de Tokyo zu entdecken, einer berühmten Pariser Kultureinrichtung, die sich in unmittelbarer Nähe zu den Schauplätzen zahlreicher Sportereignisse befindet, wie dem Grand Palais Ephémère, dem Eiffelturm und der Esplanade des Invalides. Zwischen zwei Wettkämpfen oder während eines Besuchs in der französischen Hauptstadt können Gäste aller Altersgruppen die Anlage kostenlos betreten und nach eigenem Gutdünken auf einer dem Unternehmen gewidmeten Fläche von über 850 m² umherwandern.

Im Mittelpunkt steht das Air France-Restaurant, das zu diesem Anlass seine Pforten öffnen wird. Mit einer Kapazität von 80 Plätzen wird das Restaurant ein originelles gastronomisches Erlebnis «wie an Bord» bieten. In diesem Pop-up-Restaurant werden die gleichen kulinarischen Köstlichkeiten angeboten, wie sie sonst nur an Bord der Langstrecken-Business-Kabine von Air France serviert werden.

Der dreifach mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete französische Küchenchef Arnaud Lallement wird die köstlichen Gerichte der Speisekarte des Restaurants signieren. Die Gerichte, die im Juli auf der Speisekarte des Restaurants stehen, werden im August erneuert und bieten eine Auswahl an Fleisch-, Geflügel-, Fisch- und vegetarischen Gerichten. Auf der Speisekarte stehen Desserts mit der Handschrift von Nina Métayer, die kürzlich bei den World's 50 Best Restaurants Awards zum World Pastry Chef 2024 gewählt wurde. Eine Auswahl an Weinen, Champagnern und eine grosse Auswahl an weiteren alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken wird ebenfalls angeboten. Jede Mahlzeit wird mit einer Vorspeise, einer Hauptspeise, einer Käseauswahl und einem Dessert serviert. Das Geschirr wurde vom Designer Jean-Marie Massaud eigens für Air France entworfen und ähnelt dem an Bord eines Flugzeugs, da es das Business-Menü-Tablett der Fluggesellschaft integriert.

Eine einzigartige Gelegenheit, das Air France-Erlebnis zu entdecken...

In den Ausstellungsräumen können die Gäste auch das ikonische rote Kleid mit der nicht enden wollenden Schleppe bewundern, das von Rabih Kayouz entworfen wurde und im Air France-Markenvideo zu sehen ist. Sie können auch die neueste Business-Kabine des Unternehmens ausprobieren, die mit einer neuen Schiebetür ausgestattet ist und mehr Komfort und Privatsphäre bietet. Ausserdem besteht die Möglichkeit, das Cockpit eines Airbus A350, dem Schmuckstück der Langstreckenflotte, in einer Virtual-Reality-Erfahrung zu besichtigen. Air France wird ausserdem grosse Informationsbildschirme aufstellen, auf denen sich die Gäste über die Verpflichtungen des Unternehmens im Bereich der nachhaltigen Entwicklung informieren können und erfahren, was die Fluggesellschaft unternimmt, um ihre Aktivitäten zu dekarbonisieren, insbesondere durch den verstärkten Einsatz von nachhaltigerem Flugbenzin, die Erneuerung der Flotte, die Entwicklung von Öko-Pilotverfahren und die Intermodalität.

Die neuen Produktreihen von Air France-Shopping, die in Kürze vorgestellt werden, sind ebenfalls exklusiv in diesem Bereich erhältlich. Und schliesslich wird es ein Gewinnspiel geben, bei dem zwei Langstreckentickets in der Business Class zu einem Zielort im Streckennetz von Air France* zu gewinnen sind.

Air France im Palais de Tokyo, 13 Avenue du Président Wilson, 75016 Paris. Freier Eintritt von 10.30 bis 18 Uhr, vom 27. Juli bis 11. August 2024. Das Restaurant Air France, auf Reservierung , von 11.30 bis 15 Uhr. Einzelnes Menü zu 85 Euro, einschliesslich alkoholischer und nicht-alkoholischer Getränke.

...und das Beste aus dem Angebot des Unternehmens

Vom 28. August bis zum 8. September 2024 wird Air France im Zentrum von Paris die besten Produkte und Dienstleistungen präsentieren.

Das Unternehmen wird sich auf dem SPOT24 präsentieren, dem Gelände der Ausstellung «Sport und urbane Kulturen» und des Informationszentrums «Paris Je T'aime» des Pariser Fremdenverkehrsamtes, das sich direkt neben dem Eiffelturm befindet. SPOT24 ist ein spannender Veranstaltungsort, der ein reichhaltiges und vielfältiges Programm bietet, und der neueste Langstrecken-Business-Sitz von Air France wird wieder im Rampenlicht stehen und für alle zu sehen sein. Die Fluggesellschaft wird hier auch ihren SAPHIR-Assistenzdienst für Kunden und Kundinnen mit Behinderungen vorstellen und bewerben. Ausserdem können die Besuchenden am Gewinnspiel des Unternehmens teilnehmen, bei dem Flugtickets zu gewinnen sind.

Seit mehr als 20 Jahren bietet der SAPHIR-Service der Air France-Kundschaft mit Behinderungen eine Reihe von Dienstleistungen und Hilfestellungen vor und nach dem Flug und während der gesamten Reise an. Dazu gehören die Unterstützung bei der Buchung, die Ausstellung von Flugscheinen und die Hilfeleistung in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Sondertransporte. Jedes Jahr bietet Air France fast 600’000 Passagieren diese besondere Unterstützung während ihrer Reise an. Mehr Informationen gibt es hier.

Air France bei SPOT24, 101 Quai Jacques Chirac, 75015 Paris. Kostenloser Zugang von 9.30 bis 17.30 Uhr Sonntag bis Mittwoch und von 9.30 bis 19.30 Uhr Donnerstag bis Samstag, vom 28. August bis 8. September 2024.

*Flüge ohne Anschlussflug

