RoboSense Umsatzvolumen von LiDAR für FAS erreicht Wachstum von 487,7 % in H1 2024 im Vorjahresvergleich

Kürzlich gab RoboSense seine Geschäftsentwicklung für das erste Halbjahr 2024 bekannt, die ein starkes Wachstum und die Beibehaltung seiner Führungsposition auf dem globalen Markt zeigt. In den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2024 belief sich das Verkaufsvolumen von RoboSense bei LiDAR-Produkten und LiDAR-Produkten für FAS-Anwendungen auf etwa 243.400 und 234.500 Einheiten, was einem Anstieg von 415,7 % und 487,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Da die Erstausrüster rasche Fortschritte bei intelligenten Technologien erzielen, erreichte RoboSense im ersten Halbjahr 2024 fast sein jährliches Umsatzvolumen von 2023. Die Entwicklung von RoboSense und die Einführung intelligenter Lösungen in der globalen Automobilindustrie kommen gemeinsam voran und sind erfolgreich. Dieses exponentielle Wachstum unterstreicht die außergewöhnlichen Fähigkeiten von RoboSense in den Bereichen technologische Innovation und Marktexpansion und konsolidiert unseren Weg zu einem herausragenden Wachstum als Branchenführer.

Bis 30. Juni 2024 erreichte das kumulierte Absatzvolumen von RoboSense bei LiDAR etwa 583.500 Einheiten, von denen etwa 518.300 Einheiten auf LiDAR für Fahrerassistenzsysteme (FAS) entfallen. Seit der Pionierarbeit bei der Massenproduktion von LiDAR für FAS im Jahr 2021 hat RoboSense ein beträchtliches Wachstum mit stetig steigenden Umsätzen gezeigt, die die Entwicklung der Branche weiterhin anführen.

Durch die Nutzung seiner leistungsstarken LiDAR-Hardware und Wahrnehmungssoftwaretechnologie sowie der führenden Produktleistung hat RoboSense bemerkenswerte Fortschritte bei der Entwicklung von Fahrzeugmodellen und der Massenproduktion verschiedener Fahrzeugmodelle erzielt. Bis zum 17. Mai 2024 haben wir von 22 globalen OEMs und Tier-1-Kunden Aufträge für die Massenproduktion von 71 Fahrzeugmodellen erhalten. Bis zum Ende des ersten Quartals 2024 haben wir den Produktionsbeginn bei 25 Fahrzeugmodellen von 12 dieser Kunden erreicht.

Auf der Auto Beijing Show 2024 belegte RoboSense mit der Ausrüstung von 37 Modellen den ersten Platz, und die Auslastung lag bei über 50 %. Während immer mehr kollaborative Fahrzeugmodelle auf den Markt kommen und die Massenproduktion erreichen, bricht RoboSense immer wieder Rekorde.

In den Bereichen technologische Innovation und Produktentwicklung bringt RoboSense weiterhin leistungsstarke und technologisch wegweisende Produkte auf den Markt, die den Fortschritt in der Branche vorantreiben. In Q2 und Q3 2024 brachte RoboSense das M3, ein LiDAR-Gerät mit großer Reichweite, und den MX, ein LiDAR-Gerät mit mittlerer Reichweite, auf den Markt. So konnte MX bereits kurz nach seiner Markteinführung drei neue Projekte für die Massenproduktion gewinnen, und es wird erwartet, dass die Massenproduktion im Jahr 2025 aufgenommen werden kann.

