Lettischer Pharmahersteller Grindeks eröffnet weltweit neue Niederlassungen

Grindeks, das führende Pharmaunternehmen im Baltikum, entwickelt neue Produkte und stärkt seine Position nicht nur auf den europäischen, sondern auch auf den globalen Märkten. Mit Entschlossenheit und innovativen Ansätzen verbessert Grindeks weiterhin die Wettbewerbsfähigkeit der Gruppe, indem es neue Lösungen anbietet und ehrgeizige Ziele erreicht, die sich in greifbaren Erfolgen niederschlagen.

Um seine Exportmärkte zu erweitern, hat Grindeks 28 Tochtergesellschaften in Europa und anderen Weltregionen, einschließlich Kanada und den Vereinigten Staaten, gegründet. Bereits im Jahr 2022 begann Grindeks mit der Diversifizierung seiner Exportmärkte, indem das Unternehmen 28 Tochtergesellschaften in verschiedenen Ländern eröffnete, die nach und nach ihre Tätigkeit aufnahmen. Im vergangenen Jahr wurden Operationen in etablierten Unternehmen in Polen, den Niederlanden, Portugal, Rumänien, dem Vereinigten Königreich, Belgien, Deutschland, Finnland, der Slowakei, der Tschechischen Republik, Norwegen, Schweden, Dänemark, Slowenien, Kroatien und Österreich eingeleitet. In diesem Jahr haben bereits Tochtergesellschaften in Griechenland, Kanada, den Vereinigten Staaten, Irland und Frankreich den Betrieb aufgenommen, während Unternehmen in Ungarn und Italien in Kürze ihre Tätigkeit aufnehmen werden. Für das nächste Jahr ist die Aufnahme der Geschäftstätigkeit in Österreich und der Schweiz sowie die Gründung von Tochtergesellschaften in Japan und Korea geplant.

Grindeks Vorstandsvorsitzender, Dr. Chem. Juris Hmeļņickis, erklärte: „Die Eröffnung neuer Niederlassungen entspricht genau unserer Strategie. Wir sind fest entschlossen, weltweit innovative pharmazeutische Lösungen anzubieten. Durch die Ausweitung unserer Präsenz eröffnen wir nicht nur neue Vertretungen, sondern verbessern auch die weltweite öffentliche Gesundheit. Wir sind stolz auf unsere raschen Fortschritte in der Produktentwicklung und -innovation. Wir glauben, dass die Zukunft der Gesundheitsbranche eng mit unserer Fähigkeit verbunden ist, neue, wirksame pharmazeutische Lösungen zu entwickeln und anzubieten. Mit diesem Ziel vor Augen entwickeln wir weiterhin Produkte, um die Lebensqualität der Menschen zu verbessern."

Entwicklung moderner Arzneimittel – 30 neue Produkte, über 100 pharmazeutische Formulierungen in der Entwicklung

Um die wachsende Nachfrage nach Arzneimitteln von Grindeks weltweit zu befriedigen, arbeitet das Unternehmen aktiv an der Entwicklung neuer Produkte. In den letzten drei Jahren wurden 30 neue Produkte zur Zulassung eingereicht. Derzeit befinden sich mehr als 100 pharmazeutische Formulierungen in der Entwicklung, um den Zugang der Patienten zu qualitativ hochwertigen und wirksamen Arzneimitteln in wichtigen therapeutischen Bereichen wie dem zentralen Nervensystem, dem Herz-Kreislauf-System, Diabetes, dermatologischen und onkologischen Erkrankungen zu verbessern.

Kirovs Lipmans, Aufsichtsratsvorsitzender von Grindeks: „Die Grundlage der erfolgreichen Tätigkeit von Grindeks liegt in der internationalen Zusammenarbeit, dem kontinuierlichen Wachstum und dem weltweiten Export der Produkte. Um unser Wachstumstempo beizubehalten, sind wohlüberlegte Investitionen und eine vorausschauende Projektentwicklung notwendig. Ich bin stolz auf die Entwicklung und unsere Fähigkeit, Patienten weltweit mit wirksamen und hochwertigen Medikamenten zu versorgen."

Informationen zu Grindeks-Gruppe

Grindeks ist ein internationaler Pharmakonzern, der den gesamten Produktlebenszyklus abdeckt – Forschung, Entwicklung, Pharmakovigilanz, Herstellung und Vertrieb von Originalprodukten, Generika und pharmazeutischen Wirkstoffen. Im Jahr 2024 exportiert die Gruppe ihre Produkte in über 100 Länder weltweit. Die wichtigsten therapeutischen Gruppen und Tätigkeitsgebiete von Grindeks sind Kardiologie, zentrales Nervensystem, Onkologie, Diabetes, Dermatologie, Kardiologie und pharmazeutische Wirkstoffe. Die Tochtergesellschaft Kalceks ist auf Medikamente für den Krankenhausbereich und die Augenheilkunde spezialisiert. Alle Produkte werden nach hohen globalen Sicherheits- und Qualitätsstandards hergestellt. Die Grindeks-Gruppe beschäftigt mehr als 1.380 Fachleute aus der Branche.

