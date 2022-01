Atlas Renewable Energy

Atlas Renewable Energy wird von SEAL Awards für Umweltinitiative mit Primaten ausgezeichnet

Miami (ots/PRNewswire)

SEAL Awards zeichnet Atlas Renewable Energy mit dem Business Sustainability Award in der Kategorie Umweltinitiativen aus

Atlas Renewable Energy, ein weltweit tätiges Unternehmen für die Erzeugung erneuerbarer Energien, wurde bei den SEAL Awards als Gewinner in der Kategorie „Umweltinitiative" ausgezeichnet. Atlas wurde für seine Umweltaktivitäten zur Erhaltung und zum Schutz der Brüllaffenart in der Nähe seines 444-MW-Photovoltaikprojekts La Pimienta in der mexikanischen Gemeinde Carmen im Bundesstaat Campeche ausgezeichnet.

Das Programm umfasst drei wesentliche Umweltleistungen: die Erhaltung von 300 Hektar Sekundärvegetation in den immergrünen Waldgebieten des Gebiets, die Schaffung biologischer Korridore zur Verbindung der Waldgebiete rund um die Solaranlage und die Erhaltung des Lebensraums des Schwarzen Brüllaffen, einer vom Aussterben bedrohten Art, die von der International Union for Conservation of Nature (IUNC) auf die Rote Liste gesetzt wurde.

„Der Erhalt der biologischen Vielfalt und die Verbesserung der Lebensräume lokaler Arten in der Nähe unserer Projekte für erneuerbare Energien sind von größter Bedeutung, und dies wird in der Planungsphase eines Projekts stets berücksichtigt", sagte Eddaly Cuesta, ESG-Manager für Kolumbien und Mexiko bei Atlas Renewable Energy. „Zu sehen, wie sich dieses Programm von einer Grundidee zu einem Programm mit greifbaren Ergebnissen entwickelt, ist sowohl aus persönlicher als auch aus beruflicher Sicht sehr erfüllend. Alles war möglich dank der großartigen Führung bei Atlas, die verstanden hat, dass der Schutz und die Erhaltung der biologischen Vielfalt ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklung unserer Projekte ist

Die Umweltinitiative steht im Einklang mit dem ESG-Pfeiler von Atlas zum Schutz der biologischen Vielfalt, der zum Schutz und zur Erhaltung der Umwelt und der Arten in der Nähe unserer Projekte für erneuerbare Energien beitragen soll. Damit will Atlas andere in der Branche motivieren und ein noch stärkeres Engagement für den Erhalt und die Erhaltung von Arten und Lebensräumen fördern. Im Rahmen dieser Säule hat Atlas Aufforstungsmaßnahmen durchgeführt, Setzlinge gespendet, Workshops zur Umwelterziehung abgehalten und zur Erhaltung verschiedener Arten in Chile, Brasilien und Mexiko beigetragen.

„Als Erzeuger sauberer Energie haben wir die Verpflichtung, Strom zu liefern und dies so nachhaltig wie möglich zu tun. Der Schutz der Ökosysteme, in denen wir tätig sind, hat für Atlas Priorität, nicht weil es vorgeschrieben ist, sondern weil es das Richtige ist. Deshalb gehen wir oft über die lokalen Vorschriften hinaus und tun mehr als das, was in diesem Sinne erwartet wird. Ich bin sehr stolz auf das, was Atlas erreicht hat, und auf die Unterstützung durch die anderen Abteilungen des Unternehmens, wie EPC und Entwicklung, die bei der Umsetzung dieses Programms von grundlegender Bedeutung waren", sagte Maria Jose Cortes, Leiterin der ESG bei Atlas Renewable Energy. „Wir bedanken uns bei SEAL Awards für diese Anerkennung und bei unseren zuverlässigen Partnern wie BIOS, ERM, Ecology Institute AC und IDB Invest, die bei der Entwicklung und Durchführung dieser Initiative eine so wichtige Rolle gespielt haben."

Die erste Phase des Projekts, die aus der Umsiedlung einzelner Brüllaffen und der Schaffung von Korridoren zur Verbindung von Waldstücken bestand, ist bereits weit fortgeschritten. Derzeit geht das Programm in die zweite Phase über, die darin besteht, die Population der Schwarzen Brüllaffen in den nächsten Jahren zu überwachen, um ihr Wohlergehen zu gewährleisten, Wiederaufforstungsmaßnahmen durchzuführen und die Waldstücke zu erhalten, die weiterhin durch die biologischen Korridore verbunden sind.

„Die Umweltvorteile erneuerbarer Energien liegen klar auf der Hand", sagte Matt Harney, Gründer von SEAL Awards. „Unsere Jury fand die Priorität, die Atlas dem Naturschutz und der Artenvielfalt in seinem La Pimienta Solarprojekt einräumt, einzigartig und beispielhaft. Wir ermutigen alle Entwickler von erneuerbaren Energien, sich diesen konservativen Ansatz zum Vorbild zu nehmen."

