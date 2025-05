LIDL Schweiz

Lidl veranstaltet Youth Camp für Mädchen zur UEFA Women's EURO 2025TM

Bild-Infos

Download

Weinfelden (ots)

Lidl kündigt das Lidl Youth Camp an. Ein massgeschneidertes Programm, bei dem 100 Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren aus 18 europäischen Ländern teilnehmen können. Das Fussball- und Gesundheitscamp findet am letzten Wochenende der UEFA Women's EURO 2025TM, vom 25. bis 28. Juli 2025 in Basel statt.

Mit einem neuen gesamteuropäischen Programm, das sich auf Fussball und Gesundheit konzentriert, stärkt Lidl junge Frauen. Es wird von Lidl im Rahmen der offiziellen Partnerschaft mit der UEFA Women's EURO und in Zusammenarbeit mit WePlayStrong organisiert.

Im Rahmen des Lidl Youth Camps geht es nicht nur um Fussball, sondern auch um die Entwicklung von Fähigkeiten neben dem Platz. Im Laufe des Wochenendes nehmen die jungen Frauen teil an:

Trainingseinheiten auf dem Platz, geleitet von neun der besten UEFA-Coaches

Workshops zu bewusster und körperlich-entwicklungsorientierter Ernährung

Trainings für mentale Gesundheit, die sich auf Selbstvertrauen, Belastbarkeit und emotionale Stärke konzentrieren

Gemeinsamen Unternehmungen neben dem Spielfeld

Am Finalspiel der UEFA Women's EURO 2025 am 27. Juli

Die Teilnehmerinnen erhalten T-Shirts, Wasserflaschen und weitere Goodies

Das Camp wurde ins Leben gerufen, um junge Frauen zu unterstützen, ihr volles Potenzial zu entfalten, ihre Ambitionen zu fördern und gemeinsam stärker zu werden. Es verkörpert die übergeordnete Mission, Menschen zu einem aktiven und gesunden Lebensstil zu inspirieren und gleichzeitig die Chancengleichheit von Frauen im Sport zu unterstützen. Lidl glaubt an die Kraft des Sports, gesellschaftlichen Einfluss zu nehmen, und ist stolz darauf, den Frauenfussball von den ersten Schritten auf dem Rasen bis hin zur Profiebene bei der UEFA Women's Euro 2025(TM) zu unterstützen. Das Lidl Youth Camp soll eine neue Generation von Spielerinnen dazu inspirieren, ihren Leidenschaften nachzugehen, Grenzen zu überwinden und durch Willen und Entschlossenheit zu wachsen.

Dr. Jennifer Cords, Geschäftsleiterin Corporate Affairs bei Lidl International: "Im Lidl Youth Camp geht es für die Teilnehmerinnen um ihre persönliche Weiterentwicklung - sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon. Neben dem Fussballtraining werden wir mit den Mädchen Sessions zu den Themen bewusste Ernährung und psychische Gesundheit veranstalten, um zu zeigen, in welchem vielfältigen Umfeld sich Spielerinnen täglich bewegen."

Lidl Schweiz in der Gastgeberrolle

Als Gastgeberland kommt Lidl Schweiz eine besondere Rolle zu. "Das Lidl Youth Camp ist für junge Frauen aus der Schweiz eine grosse Chance, unser Land zu vertreten und Gleichgesinnte aus anderen Ländern kennenzulernen. Lidl Schweiz ermöglicht insgesamt 20 Mädchen am Lidl Youth Camp teilzunehmen. Das Camp wird ein unvergessliches Erlebnis bei dem Freude, Weiterentwicklung und das zusammen wachsen im Vordergrund stehen", so Grazia Grassi, Head of Corporate Affairs von Lidl Schweiz.

Der Anmeldelink zum Lidl Youth Camp: https://www.lidl.ch/c/de-CH/youth-camp/s10071590