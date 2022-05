Stift Admont

Stift Admont erhält Kunst- und Kultursponsoring-Preis "Maecenas"

Wien/Admont/Schladming (ots)

Ein „Best Practice – in wirtschaftlich und kulturell herausfordernden Zeiten“ gelangen dem Benediktinerstift Admont und der LightCyde mit der Kulturplattform www.discover-culture.com, weshalb sie auch in selbiger Kategorie den Österreichischen Kunst- und Kultursponsoring-Preis MAECENAS verliehen bekommen haben.

Wirtschaft für Kunst. Kultursponsoring erfährt in Krisenzeiten eine besondere Bedeutung. Eine Entwicklung, die der Maecenas-Preis einmal mehr zum Ausdruck bringt. Am 06. Mai 2022 wurde er bereits zum 32. Mal durch das unabhängige Wirtschaftskomitee „Initiativen Wirtschaft für Kunst“ in Kooperation mit dem ORF für die Förderung jener Kunstprojekte verliehen, die ohne diese Unterstützung nicht hätten verwirklicht werden können. In der Kategorie „Best Practice – in wirtschaftlich und kulturell herausfordernden Zeiten“ wurden das Benediktinerstift Admont und die LightCyde GmbH für die Kulturplattform discover-culture.com mit dem Maecenas-Preis ausgezeichnet. „Wir sind stolz, einen weiteren innovativen Meilenstein im Kulturbereich geschaffen zu haben, denn die Glaubens-, Kultur- und Wissensvermittlung sind ein zentrales Anliegen unseres Hauses“, sagt Mag. Gerhard Hafner OSB, Abt des Benediktinerstiftes Admont.

Entwickelt wurde die digitale Plattform zur weltweiten Vernetzung unterschiedlicher Kultureinrichtungen gemeinsam mit LightCyde, einer Agentur für Digitalisierung und Online-Marketing mit Sitz in Schladming. Erst vor wenigen Monaten ist die Plattform online gegangen und verzeichnet schon jetzt prominente Mitglieder. Darunter: Der gesamte KHM Museumsverband, zu dem Kulturgrößen wie das Kunsthistorische Museum Wien, die Schatzkammer in der Hofburg und die Kaiserliche Wagenburg zählen, das Bank Austria Kunstforum Wien, das Stift Admont, Stift Wilten, Stift Rein, die Villa Trapp (die Heimat der Sound-of-music-Familie), das Schloss Tratzberg und zum Beispiel auch die Burg Hochosterwitz. Mit der Visualisierung von Schloss Bückeburg konnte discover-culture erstmals auch außerhalb von Österreich Fuß fassen.

Seit Herbst 2021 erwartet die NutzerInnen von Discover Culture zudem ein besonderes Highlight: Eine 3D-Tour durch den Tizian-Saal im Kunsthistorischen Museum.

„Wir haben allergrößtes Interesse daran, unsere digitalen Angebote einem internationalen Publikum zugänglich zu machen, und die Plattform Discover Culture bietet uns dafür die ideale Möglichkeit“, so Sabine Haag, Generaldirektorin des KHM-Museumsverbands. „Als Museum wollen wir den Menschen weltweit die Gelegenheit geben, unsere einzigartigen Kunst- und Kulturschätze im KHM-Museumsverband auf eine hochkarätige und ansprechende Art digital zu erleben – und freuen uns, wenn sie dann bei ihrem nächsten Österreich-Besuch umso begeisterter die Originale entdecken wollen.“

Die Grundidee ist genauso simpel wie genial: Das Angebot einzelner Kulturinstitutionen wird zu einem gemeinsamen digitalen Gesamtpaket vereint. „Mit Discover Culture ist eine weltweite Kultur- und Kunstvermittlung möglich, weswegen wir schon in Kürze mit der internationalen Vermarktung der Kulturplattform beginnen werden,“ sagt der Projektentwickler und Leiter für Kultur, Tourismus und PR Stift Admont, Mario Brandmüller. Der Weg dorthin ist bereits geebnet: Schon jetzt besitzt die Plattform internationale Bildrechte.

Erklärtes Ziel: „Diese Plattform soll zum Facebook für Kulturbetriebe werden“, sagt Thomas Fischbacher, Projektentwickler und CEO von LightCyde. Schon nach wenigen Monaten „sind unsere Seitenaufrufe förmlich explodiert“, so Fischbacher. Kein Wunder, schließlich bündelt Discover Culture (www.discover-culture.com) das digitalisierte Angebot namhafter Kulturinstitutionen und bietet somit einen außergewöhnlichen Werbewert.

Die Zeit sei reif für digitale Kulturangebot bestätigt auch Pater Michael Robitschko: „Museen müssen keine Angst haben, dass sie Gäste durch Online-Touren verlieren. Ganz im Gegenteil. Durch diese Möglichkeit gewinnen sie erstmals ein Publikum, das sie allein aufgrund der geografischen Distanz niemals erreicht hätten“, bringt es Stift Admonts Kulturbeauftragter auf den Punkt. „Discover-culture ist eine perfekte Ergänzung zum Besuch vor Ort. Die neue Plattform ist vielmehr eine virtuelle Brücke zum realen Kulturerlebnis“, so Pater Michael. Die virtuellen Touren eignen sich besonders zur Vor- und Nachbereitung der Besuche vor Ort, denn durch die Implementierung von interessanten Informationen via Audio- oder Videosequenzen ist eine einmalige und umfangreiche Kultur- und Wissensvermittlung möglich.