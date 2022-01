Gruner+Jahr, Gala

Lilly zu Sayn-Wittgenstein: "Überraschenderweise tanzen die Engländer nicht schlecht"

Auf Tango und Cha-Cha-Cha freut sich Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, 49, als "Let's Dance"-Kandidatin am meisten - vor dem Walzer dagegen hat sie Respekt. "Mir wird dabei wahnsinnig schnell schwindelig", sagt die leidenschaftliche Tänzerin im GALA-Interview (Heft 04/2022, ab morgen im Handel). Außerdem versichert die weitgereiste Prinzessin, dass sie am Tanzstil erkennt, woher ein Mann stammt. "Die bewegen sich alle anders. Italiener tanzen eigentlich gar nicht gern." Ihre Favoriten auf dem Parkett seien die Kolumbianer und die Argentinier, "und überraschenderweise sind die Engländer auch nicht schlecht". Die 15. Staffel der RTL-Show "Let's Dance" startet am 18. Februar.

