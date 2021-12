PacketFabric

PacketFabric präsentiert den branchenweit ersten internationalen Multi-Cloud-Router mit 100 Gbit/s

Culver City, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Cloud Router von PacketFabric bietet 100G-Konnektivität in Nordamerika und EMEA-Region

PacketFabric, der führende Anbieter von On-Demand-Konnektivität für den Cloud-Kern von Unternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass er jetzt Inter-Region- und Multi-Cloud-Routing in Nordamerika und EMEA unterstützt.

PacketFabric-Kunden können nun Cloud-Router-Instanzen bei Bedarf über das PacketFabric-Portal und die API bereitstellen und sich mit Cloud-Provider-Onramps in ganz Nordamerika, Großbritannien und Europa verbinden, und zwar mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Gbps.

"Unternehmen, die ihre hybride und Multi-Cloud-Infrastruktur international skalieren, brauchen eine Konnektivität, die dieser Skalierung entspricht", sagt Anna Claiborne, Chief Technology Officer und Chief Product Officer von PacketFabric. "Was sie nicht gebrauchen können, sind Engpässe mit hoher Latenz, geringer Bandbreite und nicht ausfallsicherem Routing, die ihre gesamte Architektur gefährden. Der Cloud Router von PacketFabric ist das einzige weltweit verfügbare Multi-Cloud-Routing, das Colocation, Cloud-Provider und Hauptsitz mit ein paar Klicks mit 100G verbinden kann. Willkommen in der Zukunft."

Umfangreiche, flexible Konnektivität mit niedriger Latenz

Der Cloud Router ermöglicht es Unternehmen, sich zwischen den geografischen Regionen desselben Anbieters zu verbinden, z. B. AWS US-East in Nord-Virginia und AWS EU-West in Paris. Er unterstützt auch Verbindungen zwischen Regionen bei verschiedenen Cloud-Service-Providern, einschließlich AWS, Azure, GCP, IBM und Oracle. Darüber hinaus kann der Cloud Router virtuelle Schaltungen (VCs) mit Hunderten von PacketFabric PoPs in globalen Colocation-Rechenzentren verbinden. Der Cloud Router wird als eine Reihe verteilter virtueller Routing-Ressourcen über das globale 50T+ Backbone-Netzwerk von PacketFabric eingesetzt, um den Durchsatz auf der Datenebene, niedrige Latenzzeiten und die Ausfallsicherheit der Pfade zu optimieren.

Jetzt verfügbar

Cloud Router ist ab sofort in Nordamerika, Großbritannien und Europa verfügbar. Er wird auf Basis eines monatlichen Abonnements angeboten. Weitere Informationen zu den Funktionen und Preisen von Cloud Router finden Sie unter https://www.packetfabric.com/cloud-router.

Informationen zu PacketFabric

PacketFabric ist die Connectivity Cloud, die von Grund auf für Elastizität, Skalierbarkeit, Leistung, Programmierbarkeit und kompromisslose Sicherheit entwickelt wurde und es Unternehmen ermöglicht, einen agilen Cloud-Kern zu entwickeln, der optimale digitale Geschäftsergebnisse liefert. Die Network-as-a-Service (NaaS)-Plattform von PacketFabric nutzt ein massiv skalierbares privates optisches Netzwerk, die neueste Paketvermittlungstechnologie und End-to-End-Automatisierung. PacketFabric bietet bedarfsgerechte, private und sichere Konnektivitätsdienste zwischen Hunderten von erstklassigen Colocation-Einrichtungen und Cloud-Anbietern auf der ganzen Welt. IT-, Netzwerk- und DevOps-Teams können über eine fortschrittliche Anwendungsprogrammschnittstelle (API) und ein Webportal Konnektivität im Cloud-Maßstab in wenigen Minuten bereitstellen. PacketFabric wurde als "2021 CRN Emerging Vendor" ausgezeichnet, erhielt 2020 den "Fierce Telecom Innovation Award for Cloud Services", wurde von Futuriom als 40 Top Private Company und von Gartner als "2020 Cool Vendor in Enhanced Internet Services and Cloud Connectivity" bezeichnet. Zu den Investoren von PacketFabric gehören NantWorks und Digital Alpha Advisors. Weitere Informationen finden Sie unter packetfabric.com.