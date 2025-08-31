Blackview

Blackview stellt auf der IFA 2025 seine nächste Stufe der robusten Produktpalette vor

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Blackview, ein weltweit führender Anbieter robuster Mobiltechnologie, wird auf der IFA 2025 in Berlin, die vom 5. bis 9. September stattfindet, seine nächste Generation von robusten Smartphones, Tablets, Laptops, Mini-PCs und intelligentem Zubehör vorstellen und dabei bahnbrechende Neuerungen in den Bereichen KI-Integration, Satellitenkommunikation sowie integrierte Projektionstechnologie vorstellen.

Im Mittelpunkt der Präsentation steht das neue robuste Vorzeigeprodukt XPLORE 2, das für extreme Umgebungen entwickelt wurde. Es verfügt über ein 6,73-Zoll-HDR-AMOLED-Display – eines der fortschrittlichsten bei robusten Geräten– mit HDR10+ und 4K 60 fps Videounterstützung. Angetrieben von dem MediaTek Dimensity 8300 5 G Chipsatz, bietet es 1 TB Hochgeschwindigkeits-UFS 4.0 Speicher. Ein vielseitiges Dreifach-Kamerasystem – darunter ein 50 MP Samsung® GN9-Hauptsensor mit dualem OIS & EIS, eine 20 MP Nachtsichtkamera und eine 50 MP Samsung® Frontkamera– sorgt für gestochen scharfe Felddokumentationen, Nachtaufnahmen sowie hochwertige Videotelefonate. Der 20.000-mAh-Doppelzellen-Akku sorgt in Verbindung mit dem 120-W-Schnellladegerät für zuverlässige, ganztägige Stromversorgung – auch in netzfernen Umgebungen. Das Modell stellt außerdem Blackviews Doke AI 2.0 vor, das von den drei weltweit besten Deep-Thinking-Modellen mit fortschrittlichen Deep-Reasoning-Fähigkeiten unterstützt wird. Darüber hinaus wird es durch vier firmeneigene KI-Anwendungen – Hi Doki, ImageX, VidGen und Soundle – erweitert, die ausschließlich im eigenen Haus entwickelt wurden, um intelligente Interaktion, Bildverarbeitung, Video- und Audioerstellung zu unterstützen.

Das XPLORE 2 Satellite erweitert die Serie um die branchenweit erste NTN-Satellitenkommunikation, die es ermöglicht, mit Bildern, Sprachclips, Textnachrichten und Standortmitteilungen in Verbindung zu bleiben – selbst dort, wo kein terrestrisches Netzwerk existiert. Der XPLORE 2 Projektor bietet zusätzlich ein integriertes Projektionsmodul für die Anzeige im Freien, für Notfallbesprechungen oder mobile Präsentationen.

Ebenfalls zu sehen ist das XPLORE 1 Walkie Talkie, ausgestattet mit einer branchenführenden 2-in-1-Dual-Band-Antenne (UHF + VHF) für zuverlässige Kommunikation im Gelände mit einer Reichweite von bis zu 22 km und einer 20 MP Nachtsichtkamera, die für Sicherheit bei Dunkelheit sorgt. Blackview wird auch das Active 12 Pro vorstellen – das weltweit erste 5 G AI Rugged Tablet mit einem 200 lm 1080 P 120" Projektor, einem 30 000 mAh Mega-Akku, 400 lm Dual Camping Lights, Wi-Fi 6E und PC Mode 2.0. Für Power-User werden auch der MP100 Pro Mini-PC mit Intel i9-12900HK und das GamiBook 8 Laptop mit AMD R7-7735HS und einem 16-Zoll 16:10 Display vorgestellt. Ebenfalls zu sehen sind tragbare Erweiterungsdisplays, Smart Glasses, Smartwatches, Ohrhörer und Bluetooth-Lautsprecher – und damit ein vielfältiges Angebot, das robuste Leistung mit Lifestyle-Innovationen der nächsten Generation verbindet.

Besucher sind herzlich eingeladen, die neuesten Innovationen von Blackview auf der IFA Berlin 2025 in Halle 3.2, Stand 137 zu entdecken. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.

