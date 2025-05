zvoove

zvoove übernimmt niederländischen ERP-Anbieter Nocore

München und Uden, Niederlande (ots/PRNewswire)

Strategischer Ausbau der Marktführerschaft im Gebäudedienstleistungssektor in Europa

zvoove, führender Anbieter von Digitalisierungslösungen für die Zeitarbeits-, Sicherheits- und Reinigungsbranche, gibt die Übernahme des niederländischen Softwareunternehmens Nocore bekannt. Mit diesem Schritt stärkt zvoove seine Marktposition gleich doppelt: im Bereich der Digitalisierungs-Software für Gebäudedienstleister sowie beim Thema Arbeitsmigration in der Personaldienstleistung im größten europäischen Markt, den Niederlanden.

Gebäudedienstleistung in Europa: Ein logischer Schritt in zvooves globaler Expansionsstrategie

Mit Nocore übernimmt zvoove den Marktführer für Softwarelösungen im niederländischen Gebäudereinigungsmarkt. Die Niederlande zählen zu den volumenstärksten Märkten Europas in der Gebäudedienstleistung – mit hoher Digitalisierung, komplexen Anforderungen und starker Wettbewerbssituation. Dank der Integration von Nocore steigt zvoove auch im Clean-Segment zu einem der europäischen Marktführer auf.

Zeitarbeit und Arbeitsmigranten: Effiziente Lösungen für eine zentrale Zielgruppe

Im Bereich der Personaldienstleistungen verschafft die Übernahme zvoove eine führende Position im Segment der Zeitarbeit mit Fokus auf Arbeitsmigranten. Nocore ist in den Niederlanden der führende Anbieter für Softwarelösungen, die speziell auf die komplexen Prozesse rund um die Beschäftigung von Arbeitsmigranten zugeschnitten sind – von Rekrutierung über Disposition bis hin zur Lohnabrechnung. Mit Leviy – einem weiteren wichtigen Akteur in der niederländischen Reinigungsdienstleistungsbranche, der seit nunmehr fast fünf Jahren Teil von zvoove ist, stärkt dieser jüngste Schritt die Position von zvoove als Marktführer im Reinigungsdienstleistungssegment in ganz Europa.

„Mit Nocore setzen wir unsere europäische Wachstumsstrategie konsequent fort. Wir sichern uns führende Marktpositionen in zwei zentralen Segmenten – Clean und Zeitarbeit – und gewinnen weitere wertvolle Expertise in einem hochrelevanten Markt", so Oliver Muhr, CEO zvoove. „Damit ist klar: zvoove ist der führende Softwareanbieter für Personal- und Gebäudedienstleister in Europa."

Stefan Kramer, CEO zvoove Clean, fügt hinzu: „Die Niederlande sind einer der wichtigsten Märkte im europäischen Gebäudedienstleistungssektor. Mit Nocore integrieren wir den dortigen Marktführer in unser Clean-Portfolio – ein Meilenstein für uns. Damit bauen wir unsere Marktführerschaft im Clean-Bereich weiter aus und können unseren Kunden noch umfassendere Lösungen bieten."

Ad Klösters, CEO Nocore: „Wir freuen uns sehr, Teil der zvoove-Familie zu werden. Als führender Anbieter in den Niederlanden bringen wir starke Marktkenntnis und innovative Lösungen mit. Jetzt Teil eines europäischen Marktführers zu sein, eröffnet uns neue Perspektiven, neue Märkte und neue Möglichkeiten, zu wachsen. Mit der geballten Power an Innovation und KI-Technologie, die zvoove mitbringt, werden wir im Austausch mit den Teams nun auch unsere Produkte KI-seitig weiter ausbauen – für noch mehr Automatisierung und Kundennutzen."

Über zvoove

zvoove ist der weltweit marktführende Anbieter von Cloud-Lösungen für die

Personaldienstleistungs-, Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungs-Branchen. Im dynamischen Ökosystem von Zeitarbeits-, Reinigungs- und privaten Sicherheitsfirmen, Arbeitnehmern und Unternehmen, digitalisiert und optimiert zvoove Prozesse für mehr Effizienz und Wettbewerbsvorteile. Durch die End-to-End-Digitalisierung für Dienstleister, mehr Jobangebote und Karrierechancen für Arbeitnehmer und zuverlässige Arbeitskräfte für Unternehmen verbessert zvoove die Arbeitswelt.

Rund 7.000 Kunden vertrauen auf zvoove. Sie verwalten heute über 2,5 Mio. Arbeitnehmer, 17,5 Mrd. EUR jährliche Gehaltsabrechnungen und über drei Millionen Bewerbungen pro Jahr über die zvoove Plattformen. zvoove beschäftigt weltweit 730 Mitarbeiter an 24 Standorten in ganz Europa und Lateinamerika.

Über Nocore

Nocore ist ein führender Anbieter innovativer ERP-Softwarelösungen in den Niederlanden, die speziell auf die Reinigungs- und Zeitarbeitsbranche zugeschnitten sind. Mit über 25 Jahren Erfahrung verfügt Nocore über umfassendes Branchenwissen und ein tiefes Verständnis für die spezifischen operativen Herausforderungen dieser Branchen. Als verlässlicher Partner unterstützt Nocore Unternehmen dabei, die digitale Transformation zu beschleunigen, um so Wachstum voranzutreiben und Innovationen zu fördern.

