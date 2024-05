Blackview

Das billigste faltbare Telefon der Welt! Blackview HERO 10 startet weltweit mit zwei Bildschirmen, 108MP Kamera und Android Dynamic Island!

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Blackview, eine bahnbrechende Marke für Smart-Device-Technologie, gab heute die weltweite Markteinführung des Blackview HERO 10, seines ersten Flip-Smartphones, bekannt. Um teure Klapphandys zu demokratisieren, wird es als weltweit günstigstes Klapphandy mit kompromisslosen Fähigkeiten positioniert, das Design, Leistung und Haltbarkeit vereint, um einen neuartigen faltbaren Lebensstil mit zwei Bildschirmen zu ermöglichen.

Scharfer, atemberaubender, langlebiger, faltbarer Bildschirm

Das Blackview HERO 10 verfügt über ein 6,9 Zoll 2.5K AMOLED-Hauptdisplay mit 1,07 Milliarden Farben, das mit der TÜV SÜD Low Blue Light-Zertifizierung autorisiert ist. Das Gerät wurde für den Clamshell-Faktor entwickelt und unterstützt Split View für effizienteres, müheloses Multitasking. Durch die Verwendung von UTG (ultra-dünnes Glas), das durch das branchenführende, tropfenförmige Scharnier gestreckt wird, um sowohl ein einfaches Biegen als auch eine starke Haltbarkeit zu gewährleisten, ist es nahezu knitterfrei und hält auch nach 250.000 Faltungen noch stand.

Die erste 108MP-Flip-Phone-Kamera, die Schönheit einfängt

Das Blackview HERO 10 verfügt über eine 108MP Samsung Hauptkamera und eine 8MP Ultra-Weitwinkelkamera auf der Rückseite sowie eine 32MP Selfie-Kamera, die alle mit den neuesten ArcSoft 9.0 Algorithmen verbessert wurden. Die Fähigkeit, in verschiedenen Winkeln zu schweben, ermöglicht kreativere Aufnahmen, bei denen der Benutzer seine Persönlichkeit ohne Stativ und ohne Hände zur Geltung bringen kann.

Der Smart Cover Screen dient als ein Shortcut für wichtige Funktionen sowie als Sucher für schärfere Selfies durch die 108MP Kamera.

Design mit einem Hauch von Eleganz

Mit viel Liebe zum Detail ist es in veganes Leder (Sakura Purple&Eclipse Black) gehüllt. Sein zierlicher Körper passt perfekt in die Handfläche, in die Tasche und in kleine Handtaschen.

Das erste Gerät mit dynamischer Live-Ansicht

Abgesehen von den klassischen Funktionen ist DokeOS 4.0 mit der dynamischen Live-Ansicht ausgestattet, die mit der Dynamic Island-ähnlichen Erfahrung des iPhones noch mehr Spaß bei der täglichen Interaktion bietet. Außerdem verspricht Blackview drei Jahre größere Android-Versions-Updates.

Reibungslose Leistung

Der 6nm MediaTek Helio G99, ein 4G-Chipsatz der Spitzenklasse mit 5G-Leistung, sorgt für ein Gleichgewicht zwischen teuren 5G-Netzen und nahtloser Leistung. Gepaart mit bis zu 36 GB (12 GB physisch und 24 GB virtuell) und 256 GB ROM erreicht es 442.746 Antutu-Scores.

Außerdem beherbergt es einen 4000 mAh Akku, gekoppelt mit 45 W Schnellladung.

Preis und Verfügbarkeit

Es wird bald auf AliExpress im Rahmen eines Early-Bird-Special für nur 404 $ (858 $ Originalpreis) mit einem Geschenk von W50 für die ersten 100 Bestellungen erhältlich sein, nur gültig vom 20. Mai bis 7. Juni 2024 PST!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2415792/image.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/das-billigste-faltbare-telefon-der-welt-blackview-hero-10-startet-weltweit-mit-zwei-bildschirmen-108mp-kamera-und-android-dynamic-island-302149340.html