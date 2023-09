Nachtschatten Verlag AG

THE PSYCHEDELIC SALON - Saisoneröffnung 2023/24 – am 14. und 21. September in Zürich und Basel

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

The Psychedelic Salon ist ein monatlicher, englischsprachiger Treffpunkt für Psychonauten allen Alters in Zürich und Basel, gegründet von der Autorin und Redaktorin Susanne G. Seiler. Gemeinsam diskutieren wir einschlägige Themen, hören Referate, sehen Filme, empfangen Gäste aus dem In- und Ausland und befreunden einander. Unsere Community besteht aus einem harten Kern sowie wechselnden Teilnehmerinnen. In Zürich findet The Psychedelic Salon im Cabaret Voltaire statt, Wiege des Dadaismus; in Basel in unsere gaiamedia Lounge. Die Salons im Cabaret Voltaire können via Zoom verfolgt werden.

Der erste Psychedelic Salon fand am 2. Dezember 2020 in einer Priavatwohnung in Zürich statt. Er zog 15 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus acht Ländern und drei Kontinente an, mit einem Hintergrund in IT, Psychologie, den Künsten, Jura, Zahnmedizin, Gastronomie und Journalismus an, um einige zu nennen. Als es über die Monate immer mehr wurden, zwang sich der Gedanke nach einem grösseren Ort auf. Unser Sehnsuchtsort war von Anfang an das Cabaret Voltaire. Im Dezember 2022 war es dann erstmals so weit und die Psychologin Helena Aicher von der Uni Zürich öffnete den Reigen der Referentinnen, Filme, Podien und Präsentationen, die seither dort monatlich über die Bühne gehen, abgesehen von eines Sommerpause im Juli und August. Für Fragen und Interviews steht Susanne G. Seiler Ihnen gerne zur Verfügung.

Susanne G. Seiler ist Herausgeberin des zweisprachigen Newsletters gaiamedia goodnews aus Basel, Redaktionsmitglied von Lucys Rausch, Gründerin von The Psychedelic Salon und Autorin. Von ihr erscheint Ende September im Nachtschatten Verlag das Buch Wilde Zeiten - Mein psychedelisches Leben. Unseren monatlichen, zweisprachigen Newsletter, die gaiamedia goodnews, der sich um Psychedelik, Ökologie, Wissen und Kultur dreht, finden Sie unter gaiamedia.org

Für weitere Informationen steht Ihnen Susanne Seiler gerne zur Verfügung.

Pressekontakt

Susanne G. Seiler . Anwandstr. 66, CH 8004 Zürich

+41 76 384 36 38 — wisdom@the-psychedelic-salon.ch

THE PSYCHEDELIC SALON gaiamedia goodnews Susanne G. Seiler Anwandstr. 66 CH - 8004 Zürich +41 76 384 36 38 wisdom@the-psychedelic-salon.ch