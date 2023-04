Nachtschatten Verlag AG

80 Jahre LSD - Happy Bicycle Day

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Vor 80 Jahren, am 19. April 1943, entdeckte der Schweizer Chemiker Albert Hofmann im Rahmen seiner Forschungen das Lysergsäurediäthylamid, kurz LSD.

«Gäbe es in der Schweiz einen Rat der Weisen, würden Sie ganz bestimmt dazu gehören.»

Moritz Leuenberger, ehemaliger Schweizer Bundespräsident 2006 zu Albert Hofmann

Albert Hofmann war Pharmazeut und Forscher bei der Sandoz AG in Basel. Als er 1943 die chemische und vor allem pharmakoligsche Beschaffenheit von LSD per Zufall entdeckte, fuhr er zu seinem ersten LSD-Trip mit dem Fahrrad nach Hause - der Bicycle Day war geboren. Seitdem wird der 19. April als Geburtstag des LSD gefeiert.

Heute in einer Woche findet der 80. Jahrestag der Entdeckung der psychedelischen Eigenschaften des LSD statt. Im Vorfeld werden in Basel zwei Veranstaltungen zu dieser Feierlichkeit stattfinden, am 14. April ein wissenschaftliches Symposium und vom 15. - 16. April eine Kulturveranstaltung. Der Nachtschatten Verlag präsentiert seine Bücher an beiden Anlässen.

Gerne präsentieren wir unsere Neuerscheinungen zu diesem wichtigen Anlass:

Lucys Rausch Nr. 15

Unter anderem mit folgenden spannenden Themen:

• Happy Bicycle Day: 80 Jahre LSD-Erfahrung

• Dennis McKenna: Geschichte des LSD

• Albert Hofmann: Der Entdecker des LSD

• Rick Doblin: MDMA-unterstützte Therapie bei PTBS

und viele andere Beiträge zur Rauschkunde, Psychonautik, Drogenpolitik und mehr

ISBN 978-3-03788-415-7, 112 Seiten, Hochglanzmagazin

Hansjörg Sahli

Albert Hofmann - LSD-Entdecker, Naturstoff-Chemiker, Psychonaut

Eine fotografische Reise 1994–2006

Bildgewaltiger Fotoband zum Leben und Wirken Albert Hofmanns. Der Fotograf Hansjörg Sahli begleitete den psychedelischen Pionier auf zahlreichen Stationen seines bewegten und 102 Jahre langen Lebens. Mit Fotostrecken vom 60. Jahrestag der Entdeckung der psychoaktiven Wirkungen des LSD, von Buchvernissagen, vom 100. Geburtstag Albert Hofmanns und vielem mehr.

ISBN 978-3-03788-627-4, 120 Seiten, Durchgehend 4-farbig, Softcover

Christian Rätsch (Hrsg.)

Das Tor zu inneren Räumen

Heilige Pflanzen und psychedelische Substanzen als Quelle spiritueller Inspiration

Zu Ehren Christian Rätschs (1956-2022) veröffentlichen wir die Neuausgabe dieses Klassikers - zum Kulturevent am 15. April im Basler Ostquai wird es eine umfassende Würdigung des Lebenswerks des einflussreichen Ethnopharmakologen geben. Als Festschrift für den Chemiker Albert Hofmann, der nicht nur das LSD entdeckte, sondern auch für seine Forschungen mit psychoaktiven Pflanzen und die Synthese der aktiven Wirkstoffe von Heilpflanzen mehrfach ausgezeichnet wurde.

ISBN 978-3-03788-632-8, 272 Seiten, Softcover

Rick Strassman

Psychedelika

Praxis, Therapie, Wissenschaft

Ein praktischer Führer zur Nutzung von Psilocybin, LSD, Ketamin, MDMA und DMT/Ayahuasca.Rick Strassman erläutert ihr Potenzial zur Behandlung von Depressionen, PTBS, Drogenmissbrauch und anderen Störungen sowie zur Steigerung von Wohlbefinden, Kreativität und Meditation. Der Autor teilt seine Erfahrungen und Ansichten weder als Befürworter noch als Gegner von Psychedelika, sondern um den Leser*innen zu helfen, die Wirkung dieser bemerkenswerten Drogen zu verstehen.

ISBN 978-3-03788-629-8, 224 Seiten, Softcover

Erstveröffentlichung des 2022 im englischen Original erschienen Bestsellers.

Pressekontakt

Gerne senden wir Ihnen ein Rezensionsexemplar zu (vornehmlich als PDF). Falls Interesse besteht für ein allfälliges Interview mit einem Autoren vermitteln wir Ihnen gerne den Kontakt.

Lukas Emmenegger, PR-Verantwortlicher

lukas@nachtschatten.ch

Roger Liggenstorfer, Verlagsleiter roger@nachtschatten.ch

Nachtschatten Verlag Kronengasse 11 CH - 4500 Solothurn +41 (0) 32 621 89 49 info@nachtschatten.ch www.nachtschatten.ch