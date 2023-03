Nachtschatten Verlag AG

Eleusis Kulturhauptstadt 2023 - Der Weg nach Eleusis

Der Rat der Europäischen Union hat die antike Stadt Eleusis/Elefsina in Griechenland zur Kulturhauptstadt 2023 ernannt.

Der Klassiker "Der Weg nach Eleusis" von Albert Hofmann, Gordon Wasson und Carl A.P. Ruck, ist in einer Neuauflage im Nachtschatten Verlag erschienen. Es handelt sich bei dem Buch um eine wissenschaftliche Studie, die die Forscher im Jahr 1978 unter dem Titel "The Road to Eleusis" veröffentlicht haben. Im dem Buch untersuchen die Autoren die ursprüngliche Bedeutung in der Geschichte.

Albert Hofmann, der Begründer der LSD-Forschung, Gordon Wasson, ein renommierter Ethnobotaniker und Autor sowie der Historiker Carl A. P. Ruck waren fasziniert von der Idee, dass der Mysterienkult von Eleusis eine geistige und spirituelle Erfahrung bereitstellte, die zur Erleuchtung führte. Um dies zu untersuchen, begaben sich die Autoren auf eine Expedition nach Griechenland, um die archäologischen Stätten zu erforschen und die Überlieferungen zu studieren.

Der Weg nach Eleusis

Die geheimnisvollen Mysterien von Eleusis, die fast zwei Jahrtausende lang zelebriert wurden, haben Gelehrte mit seltsamen Berichten über die jenseitigen Reisen der Eingeweihten verblüfft. Das Buch beleuchtet die antike Geschichte und Kultur der Stadt. Die Autoren werfen einen Blick auf die Rolle der Stadt im antiken Griechenland und erläutern, wie die Rituale und Gebete, die in Eleusis praktiziert wurden, die religiösen und spirituellen Praktiken der Menschen in Europa beeinflusst haben.

