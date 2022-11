Next.e.GO Mobile SE und Sibros schließen Partnerschaft zur Bereitstellung von vernetzten Fahrzeugdaten und fortschrittlichem OTA-Softwaremanagement für das neue urbane Elektrofahrzeug e.wave X

Aachen, Deutschland and Paris (ots/PRNewswire) - - e.GO präsentiert die Zukunft der urbanen Elektromobilität auf der Pariser Motor Show. - Vom 17. bis 23. Oktober ist e.GO in Pavillon 6 an Stand 624. - Zudem findet am 17. Oktober um 16:35 Uhr eine Pressekonferenz statt, in der e.GO unter anderem die neuen Modelle e.wave X und e.Xpress präsentiert. Der unabhängige ...

mehr