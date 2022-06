softgarden

Grupa Pracuj übernimmt softgarden, einen der führenden HR-Tech-Anbieter in Deutschland

Grupa Pracuj hat einen Vertrag zur Übernahme von 100% der Anteile an softgarden unterzeichnet, einem der deutschen Marktführer für Talent-Gewinnungs-Systeme. Es handelt sich um die größte internationale Übernahme der vergangenen Jahre durch ein polnisches Tech-Unternehmen in Deutschland sowie in der DACH-Region. Die Transaktion hat einen Wert von fast 118 Mio. EUR.

Grupa Pracuj auf neuen Märkten

Mit der Übernahme eines der Key Player auf dem deutschen Markt hat die Grupa Pracuj ihre Position als führendes HR-Tech-Unternehmen in Mittel- und Osteuropa gefestigt. Neben der Schlüsselposition auf dem Heimatmarkt hat softgarden Strukturen in anderen DACH-Märkten aufgebaut und verfügt über das Potenzial, in weiteren europäischen Ländern zu wachsen. Mit der Übernahme eines führenden deutschen Unternehmens baut die Grupa Pracuj ihr digitales Technologie-Ökosystem für HR konsequent aus. Das Ökosystem umfasst derzeit die Jobbörsen Pracuj.pl, the:protocol, Dryg.pl und Robota.ua sowie Systeme zur Unterstützung von Arbeitgebern bei der Rekrutierung und Entwicklung von Mitarbeitern nach dem SaaS-Modell (Software as a Service): eRecruiter und Worksmile, eine Plattform für Benefits.

"Unsere Erfahrungen in internationalen Expansionsprozessen zeigen, dass es entscheidend ist, mit einem lokalen Marktführer und einem effizienten sowie engagierten Managementteam zusammenzuarbeiten," sagt Przemyslaw Gacek, CEO der Grupa Pracuj. "softgarden erfüllt diese beiden Kriterien. Das Unternehmen ist einer der größten Akteure in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern tätig und sorgt Jahr für Jahr für Wachstum. Durch die Investition in ein Unternehmen mit einem soliden Kundenstamm, einem effizienten Managementteam und einer sehr guten Geschäftsentwicklung gehören wir ab sofort zur ersten Liga der Anbieter innovativer Recruitinglösungen in Deutschland, mit hohem Wachstumspotenzial und der Möglichkeit, das Geschäft auf andere Märkte auszudehnen."

Einer der Marktführer in Deutschland

softgarden ist Anbieter eines Systems zur Talentgewinnung. Das Unternehmen bietet Lösungen fürs Bewerbermanagement, für das Erstellen von Karriereseiten und das Generieren von Arbeitgeberbewertungen sowie für Mitarbeiterempfehlungen. Zu den Lösungen von softgarden gehört auch ein Multiposting, das es möglich macht, automatisiert Stellenanzeigen auf vielen Jobbörsen gleichzeitig zu veröffentlichen. Die softgarden-Services werden von insgesamt 1.700 Arbeitgebern, vor allem aus Deutschland, aber auch aus der übrigen DACH-Region und einigen weiteren europäischen Ländern genutzt. Das Team besteht aus mehr als 140 hochkarätigen Spezialisten, die auch nach der Übernahme die Produkte und Dienstleistungen auf dem bisherigen hohen Niveau weiterentwickeln werden. Grupa Pracuj erwirbt softgarden von einer Gesellschaft, die einen Anteil von 98,95 % hält und von Investcorp, dem führenden globalen Investmentverwalter von alternativen Kapitalanlagen, kontrolliert wird, sowie von dem Unternehmensgründer Stefan Schüffler (1,05 % der Anteile).

Im Rahmen der Übernahme übernimmt Grupa Pracuj auch absence.io, ein System, das eine spezielle HR-Software für kleine und mittlere Unternehmen zur Unterstützung des Abwesenheitsmanagements anbietet.

softgarden und absence.io sind die neuesten HR-Tech-Lösungen, die dem digitalen Ökosystem der Grupa Pracuj seit etwa einem Jahr hinzugefügt werden, nach dem Erwerb von Anteilen an Worksmile 2021 und der Einführung neuer Plattformen für die Personalbeschaffung namens the:protocol und Dryg.pl. Das Unternehmen investiert in weitere HR-Techlösungen auf Grundlage des SaaS Models, schafft so ein kohärentes Ökosystem und dehnt die Möglichkeiten zur Unterstützung europäischer Unternehmen auf den verschiedensten Gebieten des Talent Managements weiter aus.

Austausch von Know-how und autonome Entwicklung

Nach dem Beitritt zur Grupa Pracuj wird softgarden ein unabhängiges Unternehmen bleiben. Das Geschäftsmodell des Unternehmens, das Produktportfolio und die Zusammenarbeit mit den Kunden bleiben unverändert.

"Wir bei softgarden können auf ein schnelles und stabiles Wachstum im Bereich HR Tech auf dem deutschen Markt verweisen, wo wir zu den führenden Anbietern von Rekrutierungssoftware gehören. Auch in anderen europäischen Märkten setzen wir unser Wachstum fort, und unser Ziel ist es, in neue Märkte zu expandieren. Mit Grupa Pracuj haben wir einen erfahrenen Partner gewonnen, der unser Geschäftsmodell sowie unsere Herausforderungen und Chancen bestens versteht. Indem wir unsere Erfahrungen austauschen und unser Wachstum durch Innovationen fortsetzen, haben wir ein gemeinsames Ziel: ein umfassendes Ökosystem von Lösungen aufzubauen, das sowohl Arbeitgeber als auch Bewerber auf den europäischen Märkten unterstützt," sagt Mathias Heese, CEO von softgarden.

Wie der Vorstand der Grupa Pracuj betonte, gehören zu den Prioritäten von softgarden die Fortführung des Geschäftsbetriebs und Stärkung der Position des Unternehmens in Deutschland sowie der gesamten DACH-Region sowie die Nutzung der Wachstumschancen in anderen europäischen Ländern.

"Wir sehen ein sehr großes Wachstumspotenzial in der Kombination unserer Erfahrung mit dem Know-how von softgarden. Es kann uns zahlreiche Vorteile bieten, sowohl in den bestehenden Märkten als auch in den neuen Regionen, in die Grupa Pracuj mit dieser Übernahme eintritt. Gleichzeitig ist zu betonen, dass eRecruiter, Polens größte und am besten integrierte SaaS-Lösung, weiterhin die Vorzeigelösung für Systeme zur Recruitingunterstützung bleibt, die die Grupa Pracuj auf dem polnischen Markt anbietet," sagt Rafal Nachyna, Geschäftsführer von Grupa Pracuj.

Dynamisches Wachstum der Grupa Pracuj

Die Übernahme stellt den neuesten Schritt im Wachstum der Grupa Pracuj dar, die im Dezember 2021 an die Warschauer Börse gegangen ist. Die wachsende Nachfrage der Arbeitgeber nach Online-Rekrutierungstools und modernen HR-Technologien machte es möglich, dass das Unternehmen im Jahr 2021 sehr gute Finanzergebnisse erzielte. Im vergangenen Jahr belief sich der Betriebsgewinn von Grupa Pracuj auf 227,5 Mio. PLN (plus 67,1 % im Jahresvergleich), und das bereinigte EBITDA lag bei 257,3 Mio. PLN (plus 73,5 % im Jahresvergleich). Folglich stieg die bereinigte EBITDA-Marge auf 54 % (gegenüber 50 % im Jahr 2020).

Über Grupa Pracuj

Grupa Pracuj ist die führende Technologieplattform im HR-Sektor in Mittel- und Osteuropa. Das Unternehmen unterstützt Arbeitgeber bei der Rekrutierung, Bindung und Entwicklung von Mitarbeitern; es ermöglicht den Nutzern seiner Plattformdienste, den richtigen Job zu finden, der ihr Potenzial voll ausschöpft, und es entwickelt Weltklasse-Technologien, die die Zukunft des HR-Marktes mitgestalten.

Die zur Grupa Pracuj gehörenden Marken bilden ein fortschrittliches digitales Ökosystem für die HR-Industrie. Hauptmarken sind: Pracuj.pl - die größte polnische Jobbörse, Robota.ua - die führende Online-Rekrutierungsplattform auf dem ukrainischen Markt, und eRecruiter - ein führendes polnisches System zur Unterstützung von Rekrutierungsprozessen, das im Rahmen eines SaaS-Modells (Software as a Service) angeboten wird. Grupa Pracuj ist seit mehr als 20 Jahren auf dem polnischen Markt und seit mehr als 15 Jahren in der Ukraine präsent. Die Gruppe beschäftigt über 800 Mitarbeiter. Am 9. Dezember 2021 debütierte das Unternehmen an der Warschauer Wertpapierbörse. Der TCV Fund ist ein Minderheitsinvestor von Grupa Pracuj.

Im Jahr 2021 wurden die Serviceplattformen der Grupa Pracuj von durchschnittlich 8,3 Millionen Nutzern pro Monat genutzt, davon 4,4 Millionen in Polen und 3,9 Millionen in der Ukraine. Die Zahl der Rekruitingtransaktionen auf der Serviceplattform Pracuj.pl wuchs im Jahresvergleich um mehr als 65% auf insgesamt 512.000. Bei der ukrainischen Serviceplattform Robota.ua verdoppelte sich ihre Gesamtzahl im Jahr 2021 und erreichte 1,15 Millionen. Auf den Online-Serviceplattformen der Grupa Pracuj waren durchschnittlich 182.000 Stellenangebote pro Tag verfügbar. Pracuj.pl ist als größte Jobbörse in Polen dafür nach wie vor von zentraler Bedeutung. Die Zahl der aktiven Kunden, die das eRecruiter-System im Jahr 2021 nutzten, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 11 % und belief sich auf fast 1.600.

Über softgarden

softgarden ist eines der führenden Unternehmen der HR-Tech-Branche in Deutschland und auch in anderen europäischen Märkten vertreten. Seit 2003 hat das Unternehmen umfangreiche Lösungen für die Talentakquise entwickelt, die eine innovative Personalbeschaffung unterstützen. Dazu gehören ein Bewerbermanagementsystem sowie Lösungen zum Erstellen von Karriereseiten, zur Generierung von Arbeitgeberbewertungen sowie für Mitarbeiterempfehlungen. softgarden stellt Arbeitgebern auch Technologien zur Verfügung, die das Multiposting ermöglichen, also die automatisierte Veröffentlichung von Stellenangeboten auf mehreren Plattformen. Durch seine Lösungen hilft softgarden Arbeitgebern, die zur Einstellung von Mitarbeitern benötigte Zeit zu verkürzen und die Qualität der Bewerbungen zu steigern.

Die softgarden-Dienstleistungen werden von insgesamt 1.700 Arbeitgebern genutzt, hauptsächlich aus Deutschland, aber auch aus der übrigen DACH-Region und weiteren europäischen Ländern. Seit 2021 ist softgarden Eigentümer von absence.io, einer Marke, die eine agile HR-Software für den KMU-Sektor anbietet, um effektive und transparente Abwesenheitsmanagementprozesse zu unterstützen.