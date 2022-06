Harbour City Hong Kong

Lebensgroße T-Rex- und Stegosaurus-Roboter in den Hongkonger Einkaufszentren Harbour City und Times Square

Hongkong (ots/PRNewswire)

Einkaufszentren am Kai und First Initiative Foundation präsentieren gemeinsam „Flash Pop-up: Robotic Dinos"

Entfesseln Sie Ihren inneren Dinosaurier-Fan in Hongkong. Die First Initiative Foundation (FIF) hat sich mit der Abteilung für Freizeit- und Kulturdienste zusammengetan und wird ab Juli 2022 eine groß angelegte Ausstellung mit dem Titel „The Hong Kong Jockey Club Series: The Big Eight – Dinosaur Revelation" präsentieren, in der Originalexemplare der berühmtesten fossilen Skelette gezeigt werden. Darüber hinaus arbeiten die Einkaufszentren am Kai auch mit der FIF zusammen und präsentieren „Flash Pop-up: Robotic Dinos ". Dabei handelt es sich um zwei lebensgroße Roboter-Dinosaurier – den Tyrannosaurus Rex (T-Rex) und den Stegosaurus, die jeweils in den großen Einkaufzentren des Unternehmens, Harbour City und Times Square zu sehen sind. Als Hongkongs erste große Outdoor-Ausstellung nach der fünften COVID-19-Welle ist die Öffentlichkeit herzlich dazu eingeladen, kostenlos Fotos mit den faszinierenden Kreaturen vor der berühmten Kulisse Hongkongs, dem Victoria Harbour von Tsim Sha Tsui und im geschäftigen Einkaufsviertel Causeway Bay, zu machen und an einer Reihe von Aktivitäten rund um das Thema Dinosaurier teilzunehmen.

Das Einkaufszentrum Harbour City präsentiert den furchteinflößenden 4,6 Meter hohen und 12 Meter langen T-Rex auf dem „Ocean Terminal Deck" von jetzt an bis zum 17. Juli, während der 3,7 Meter hohe und 9 Meter lange berühmte Stegosaurus auf der „Open Piazza" im Times Square ab jetzt bis zum 10. Juli zu sehen ist. Diese prähistorischen Tiere wurden wissenschaftlich genau und in Lebensgröße nachgebaut, unter der Aufsicht von Paläontologen und mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen über diese Tiere. Und sie sehen nicht nur lebendig aus – sie atmen und brüllen auch wie lebende Tiere.

Dinosaurier-Akademie

Kinder können sich am Wochenende gegen Spende bei der Dinosaurier-Akademie anmelden. Hier lernen sie die Geschichte und zahlreiche Fakten über die Dinosaurier im Jura und in der Kreidezeit, sehen paläontologische Fossilien ganz aus der Nähe, nutzen ihre Kreativität und Fantasie, um ihren eigenen Dinosaurier zu zeichnen und werden schließlich zu „kleinen Dinosaurier-Experten".

Weitere Aktivitäten zum Thema Dinosaurier

Kinder lieben Schatzsuchen. Gegen eine Spende erhalten die Teilnehmer einen Dinosaurier-Ordner und „Dinosaurier-Jagdpass", um die in der Harbour City verstreuten Spuren der Dinosaurier aufzuspüren. Nach Abschluss der Aufgaben können sie einen Satz von acht Dinosaurier-Lernkarten und ein Dinosaurier-Jäger-Zertifikat einlösen. Während der Ausstellungszeit können die Teilnehmer einen „Dinos Fiesta"-Hut bekommen und die Fiesta und die Einkaufsgutscheine am Times Square nutzen.

