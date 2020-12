Harbour City Hong Kong

"Christmas Every Day": Die Hongkonger Harbour City präsentiert weihnachtliche Dekorationen und Online-Aktivitäten

Wer in Asien die ultimative Weihnachtsstimmung erleben will, ist in Hongkong genau richtig. Die "Harbour City" ist das größte und vielfältigste Einkaufszentrum in Hongkong. Mit seinen prachtvollen, großflächigen Dekorationen und einer Reihe festlicher Veranstaltungen ist ihr Besuch jedes Jahr zu Weihnachten ein Muss.

Das diesjährige Motto der Harbour City lautet "Christmas Every Day" ("Jeden Tag ist Weihnachten"). Überall befinden sich kleine Ecken und Plätzchen mit festlicher Weihnachtsdekoration. Darüber hinaus hat die Harbour City einzigartige Online-Aktivitäten vorbereitet, um gemeinsam mit den Bürgern von Hongkong und den Menschen in aller Welt zu feiern.

Virtueller Rundgang und Anmeldung für Besucher

Die Harbour City hat Teile ihrer Weihnachtsdekorationen auf ein geräumiges Außendeck, das "Ocean Terminal Deck", verlegt, das sich in einen "Weihnachtlichen Lichtergarten" mit "Weihnachtslagerfeuer" verwandelt. Der Haupteingang des Einkaufszentrums wird zum "bärigen Weihnachtsladen". Hier werden auch Spenden für die Hongkonger Blutkrebsstiftung (HKBCF) gesammelt. Darüber hinaus können die Besucher ein Selfie am "Flugsteig nach Finnland" machen und mit der beeindruckenden Hongkonger Skyline als Kulisse eine "Weihnachtliche Lichter- und Musikshow" auf dem Ocean Terminal Deck genießen.

Die niederländische Künstlerin Eva Cremers hat mehrere 3D-Weihnachtsfiguren und zwei Foto-Hotspots im Einkaufszentrum entworfen: die "Schulaula" und den "Clubraum". Dargestellt ist dabei eine Gruppe von Schülern, die sich als Monster verkleiden, den "Weihnachtsclub" gründen und Geld für die Blutkrebsstiftung sammeln.

Wer nicht persönlich dabei sein kann, kann sich für einen virtuellen Rundgang um die weihnachtlichen Dekorationen anmelden. Wählen Sie einfach die ausgewählten 12 Weihnachtsfoto-Hotspots aus, fügen Sie Ihre Selfies mit ihren Lieben auf den Fotos ein und teilen Sie sie in den sozialen Netzwerken. (http://xmas.harbourcity.com.hk)

Interaktives Online-Malspiel und ein Treffen mit dem Weihnachtsmann

Die "Monsterfreunde" von Eva können online unter (http://hcxmas2020.com/painter/) neu ausgemalt werden. Dann verwandeln sich die neuen "Monster" in 3D-Figuren und kommunizieren live mit den anderen! Und auch der Traum von der Begegnung mit dem Weihnachtsmann wird online wahr!

