Terran Biosciences, Inc.

Terran Biosciences gibt Übernahme eines Portfolios neuartiger ZNS-Therapeutika von Concert Pharmaceuticals bekannt

New York, 11. März 2022 (ots/PRNewswire)

Terran Biosciences („Terran"), ein Biotech-Plattformunternehmen, das sich der Entwicklung transformativer Therapeutika für neurologische und psychiatrische Erkrankungen verschrieben hat, hat mit Concert Pharmaceuticals („Concert") eine Vereinbarung zum Erwerb eines Portfolios an ZNS-Therapeutika von Concert und des dazugehörigen geistigen Eigentums getroffen.

Diese deuterierten Verbindungen stellen innovative Therapeutika für die Anwendung bei verschiedenen psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen dar. Terran plant, die Entwicklung dieser Verbindungen als wichtige Ergänzung zu einer wachsenden Pipeline von Therapeutika und Technologien im frühen und späten Stadium im Bereich des zentralen Nervensystems (ZNS) erheblich zu beschleunigen.

„Bei Terran haben wir das Ziel, ein Branchenführer in der Neuropsychiatrie zu werden, indem wir eine Reihe von Lösungen für Patienten bereitstellen, die an jenen Krankheiten leiden, für die es bisher nicht viele oder sogar überhaupt keine therapeutischen Lösungen gegeben hat. Mit der Übernahme von Concert kommen wir unserem Ziel noch näher", so Dr. Sam Clark, Chief Executive Officer bei Terran.

Diese neuen chemischen Einheiten werden durch Patentanmeldungen für die Stoff-Zusammensetzung abgedeckt. Die finanziellen Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.

Informationen zu Terran Biosciences, Inc.

Terran ist ein Biotech-Plattformunternehmen, das ein Portfolio von Therapeutika und Technologien für Patienten mit neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen entwickelt. Mit der Unterstützung einer Reihe von Life-Science- und Technologie-Investoren hat Terran eine auf das ZNS fokussierte, technologiegestützte Arzneimittelentwicklungsplattform aufgebaut und treibt eine Reihe von Produkten im Spätstadium der Entwicklung zügig voran, darunter neuartige Therapeutika auf psychedelischer Basis.

ir@terranbiosciences.com

info@terranbiosciences.com