Swissolar diventa la sesta associazione sponsor del centro di formazione Polybau

Il centro di formazione Polybau ha aperto le sue porte alla sesta associazione sponsor: in occasione della riunione generale straordinaria tenutasi il 14 febbraio 2022, Swissolar è stata confermata come sesta associazione sponsor del centro di formazione Polybau, aggiungendosi ad Involucro edilizio Svizzera, APSFV, SISP, PAVIDENSA e VSR. Non è la prima volta che Swissolar e Polybau instaurano una stretta collaborazione.

Un’azienda che punta a realizzare edifici sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico deve necessariamente prendere in considerazione l’installazione di pannelli solari. Gli impianti ad energia solare, inoltre, non sono ormai più destinati solo ed esclusivamente all’installazione sui tetti. È possibile installare elementi fotovoltaici anche sulle facciate, sulle ringhiere dei balconi o sulle terrazze.

Sviluppo di un sesto percorso di apprendistato dedicato al montaggio di impianti fotovoltaici

L’installazione d' elementi fotovoltaici richiede la competenza di artigiani tecnici ed esperti e che abbiano ricevuto una formazione anche in ambito elettrotecnica. La collaborazione tra il centro di formazione Polybau e la sua nuova associazione sponsor Swissolar punta a formare i nuovi esperti di domani. La soluzione è la messa a punto di un sesto percorso di apprendistato nel settore del «Montaggio di impianti solari».

Il know-how di Swissolar e la rete di Polybau

Con la conferma di Swissolar come sesta associazione sponsor, Polybau riceve il mandato per lo sviluppo del nuovo percorso di apprendistato. Polybau mette a disposizione di Swissolar le risorse, l’esperienza e la rete necessaria per lo sviluppo di un nuovo apprendistato nel settore dell’involucro edilizio. Da parte sua, Swissolar contribuirà con il suo know-how.

In entrambe le sue sedi di Les Paccots e Uzwil, il centro di formazione si avvale dei più moderni istituti formativi per la realizzazione di corsi interaziendali e delle lezioni tenute dall’UST e di cultura generale. Grazie all’ampia rete di contatti, tra i quali anche le aziende produttrici di impianti fotovoltaici, e grazie alla Casa energetica inaugurata nel 2021, l’offerta vanta lezioni pratiche sempre aggiornate.

«Greenbuilding» dal tirocinio fino alla formazione professionale superiore

I dettagli sul nuovo apprendistato dedicato all’installazione di impianti fotovoltaici, come durata e contenuti, non sono ancora definiti. Quello che è già certo è che l’intero settore dell’involucro edilizio nonché i percorsi di apprendistato già esistenti, ovvero per impermeabilizzatore, copritetto, costruttore di facciate, costruttore di ponteggi e montatore di avvolgibili, godranno degli effetti positivi dati dall’introduzione di questo nuovo percorso formativo. Lo specialista di involucri edilizi avrà quindi acquisito le sue conoscenze specialistiche complessive in tutti gli ambiti dell’Involucro edilizio.

Per Polybau e le sue associazioni, «Greenbuilding» è molto più di una semplice parola: è un concetto da applicare sistematicamente dal tirocinio fino alla specializzazione. Siamo lieti di poter accogliere il nostro nuovo partner e di poter offrire ai nostri tirocinanti prospettive ancora più ampie.

Il centro di formazione Polybau è un fornitore nazionale di servizi di formazione per il settore professionale dell'involucro edilizio e si occupa di circa 900 apprendisti all'anno. Dopo aver completato con successo la formazione di base, vengono offerte numerose opportunità di specializzazione e perfezionamento. L'industria delle costruzioni è in uno stato di sconvolgimento. La digitalizzazione, l'internazionalizzazione, la crescente complessità dei progetti di costruzione e i materiali sempre nuovi offrono alle menti brillanti con una buona immaginazione eccitanti prospettive future in questo settore ben pagato.