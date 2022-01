LOTTE HOTELS & RESORTS

LOTTE HOTEL erweitert sein globales Geschäft mit der Lifestyle-Hotelmarke „L7", die in Chicago eröffnet wird

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

LOTTE HOTEL erwirbt „Kimpton Hotel Monaco" USA

Markteinführung der Marke L7, die damit auf dem US-Amerikanischen Markt aktiv wird.

Ein historisches Band des „K-Hotels", das Ost(NYC)-Mitte(Chicago)-West(Seattle) verbindet

Die größte Hotelgruppe in Südkorea, LOTTE HOTEL hat am 14. Januar 2022 (CST) den Kaufvertrag für das Kimpton Hotel Monaco in der 225 N Wabash Avenue, Chicago, USA, abgeschlossen.

Es handelte sich um eine gemeinsame Investition mit der Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation, die die globale Expansion koreanischer Marken und Dienstleistungen unterstützt. 36 Millionen Dollar wurden investiert.

Es soll unter der Lifestyle-Hotelmarke „L7" von LOTTE HOTELbetrieben werden und wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 eröffnet.

Unter einem Lifestyle-Hotel versteht man ein Boutique-Hotel mit trendiger Ausstattung und Dienstleistungen. Es soll den Gästen einen neuen Lebensstil suggerieren, der die lokale Kultur widerspiegelt. Angefangen mit dem 1999 in Seattle eröffneten ACE Hotel gab es einen Boom von Lifestyle-Hotels in Städten wie New York City und Los Angeles.

Die L7 HOTELS haben sich zum Ziel gesetzt, ein „offener Raum" zu sein, der mit neuen Erfahrungen und Inspirationen gefüllt ist, unter dem Motto „eine Reise zur Inspiration". Es gibt das „L7 MYEONGDONG", das erste Hotel der Marke L7, das 2016 in Myeongdong, dem wichtigsten Tourismus- und Einkaufsviertel von Seoul, eröffnet wurde. Mit der Einführung von Lifestyle-Hotelsspielte es eine Schlüsselrolle in der koreanischen Hotelbranche, in der Business-Hotels dominierten.

Derzeit sind drei L7 HOTELS in Korea in Betrieb, die sich durch ein unvergleichliches Ambiente auszeichnen, das die lokalen Besonderheiten widerspiegelt. L7 HOTELS bietet zum ersten Mal in der Branche kombinierte Unterhaltungsangebote wie eine Indoor-Driving-Range oder ein mobiles Spiel an, oder bietet gemeinsame Veranstaltungen mit Mode-, Schönheits- und Kulturmarken an.

Die Ausweitung des Geschäfts in Amerika, der Heimat von Lifestyle-Hotelmarken, ist der Teil, in dem LOTTE HOTELS starkes Vertrauen in die Wettbewerbsfähigkeit und die Möglichkeiten der Marke L7 zu beobachten ist. Es wird erwartet, dass es in der Lage sein wird, die weitere Expansion der Betrauung auf der Grundlage verschiedener Markenportfolios zu unterstützen.

Die Einzigartigkeit Chicagos wird auch als einer der entscheidenden Faktoren für die Expansion von L7 HOTELS angesehen. Sie ist eine der wichtigsten Touristenstädte in den USA mit jährlich 60 Millionen Besuchern vor COVID-19. Die Stadt verwandelt sich in eine pulsierende Stadt, in der Start-up-Unternehmen und Risikokapitalgesellschaften aufblühen.

„Chicago wird als die Stadt der Architektur, der Kultur und des Jazz bezeichnet und verfügt über eine attraktive lokale Kultur, die es für L7 HOTELS optimal macht, zu expandieren", sagte ein Sprecher von LOTTE HOTEL HQ. Sejin Ahn, CEO von LOTTE HOTEL, sagte: „Mit der Eröffnung des L7 CHICAGO in der Stadt im Zentrum der USA haben wir nach dem LOTTE NEW YORK PALACE im Osten und dem LOTTE HOTEL SEATTLE im Westen Geschichte in der koreanischen Hotelbranche geschrieben. Auf der Grundlage unseres Markenportfolios wollen wir eine globale Expansion anstreben"

DasL7 CHICAGO befindet sich in der Innenstadt von Chicago, etwa 25 Kilometer (30 Autominuten) vom internationalen Flughafen O'Hare entfernt. Es bietet eine hervorragende Lage, da es nur 20 Gehminuten von wichtigen Sehenswürdigkeiten wie dem Chicago River und dem Millennium Park entfernt ist.

Das 13-stöckige Gebäude verfügt über insgesamt 191 Zimmer (davon 22 Suiten), ein F&B-Outlet und drei Bankettsäle. Die Renovierung ist geplant, um den einzigartigen Lifestyle von L7zu präsentieren.

Inzwischen betreibt LOTTE HOTEL 32 Hotels in sieben Ländern. Mit ihrer koreanischen Gastfreundschaft und ihrem Markenportfolioerfüllt die Hotelgruppe die Bedürfnisse verschiedener Reisender - das Premium-Hotel „SIGNIEL", das klassische Hotel der gehobenen Klasse „LOTTE HOTELS", das Lifestyle-Hotel „L7 HOTELS", die geschäftsoptimierten „LOTTE City Hotels" und das „LOTTE Resort" für Familienreisende.

