MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH

MED-EL führt das weltweit erste unsichtbare Cochlea-Implantat ein

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Innsbruck (ots)

Weltweit erstes und einziges kommerziell verfügbares Cochlea-Implantat, bei dem sämtliche Komponenten unter der Haut implantiert sind

Ermöglicht Hören rund um die Uhr

Vereint unsichtbares Design mit der Hörleistung von klassischen Cochlea-Implantaten

MED-EL, ein führender Anbieter von Hörimplantat-Lösungen, führt mit TICI UNICO das weltweit erste und einzige kommerziell verfügbare unsichtbare Cochlea-Implantat ein. Es ermöglicht Menschen mit schwerer bis hochgradiger Innenohrschwerhörigkeit ein Hören rund um die Uhr, ohne externe Komponenten. Das TICI UNICO ist CE-zertifiziert und wird derzeit in mehreren europäischen Ländern eingeführt.

Hunderttausende Menschen weltweit hören mit Cochlea-Implantaten. TICI UNICO erweitert die verfügbaren Hörimplantat-Lösungen um eine vollständig implantierbare Alternative, bei der keine externen Bestandteile mehr notwendig sind. Nutzer*innen können damit auch beim Schlafen, Sport, Duschen, Schwimmen und während des Ladevorgangs des Geräts hören.

„Das TICI UNICO ist eine völlig neue Kategorie von Cochlea-Implantaten,“ erklärt Dr. Ingeborg Hochmair, Mitgründerin und CEO von MED-EL. „Zum ersten Mal wird unsichtbares Hören mit einem Cochlea-Implantat möglich. Dieser Meilenstein für Menschen mit Hörverlust ist das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung, Entwicklung und Innovationsarbeit bei MED-EL.“

Die wichtigsten Vorteile des TICI UNICO:

Völlig unsichtbar

Hören rund um die Uhr

Keine externen Komponenten, die verloren gehen, beschädigt werden oder gewartet werden müssen

Hörleistung mit der von klassischen Cochlea-Implantaten vergleichbar

Vision wird Realität

Eine wesentliche Innovation beim TICI UNICO ist seine implantierbare Mikrofontechnologie. Die Schallaufnahme durch die Haut galt lange als die größte technische Herausforderung auf dem Weg zu einem vollständig implantierbaren Cochlea-Implantat. MED-EL gelang es, ein innovatives Mikrofon zu entwickeln, das vollständig implantiert ist und gleichzeitig eine klare Klangwahrnehmung ermöglicht.

Prof. Joachim Müller, außerordentlicher Professor für Otologie und Cochlea-Implantate am LMU Klinikum München und einer der ersten Chirurgen weltweit, der das TICI UNICO implantiert hat und Prof. Philippe Lefèbvre, Leiter der HNO-Abteilung am CHU Lüttich betonen, welche Rolle ein unsichtbares Hörimplantat spielt: „Hörverlust ist eine unsichtbare Einschränkung, die durch außen getragene Geräte für andere sichtbar wird. Mit dem TICI UNICO können Patient*innen hören, ohne dass von außen etwas zu sehen ist.“

Nutzer*innen schätzen vor allem die Freiheit und Sicherheit, die ihnen das Hören rund um die Uhr schenkt. Jenny, eine der ersten TICI UNICO-Nutzerinnen, sagt: „Mit dem TICI UNICO kann ich meine kleine Tochter auch nachts hören und mich sofort um sie kümmern.“

TICI UNICO ist für Personen mit schwerer bis hochgradiger Innenohrschwerhörigkeit geeignet, die auch für ein klassisches Cochlea-Implantat in Frage kommen.

Weitere Informationen: http://go.medel.com/tici.

Über MED-EL

Das österreichische Familienunternehmen MED-EL wurde von den Branchenpionieren Ingeborg und Erwin Hochmair gegründet. Heute beschäftigt MED-EL mehr als 3.300 Mitarbeiter aus rund 90 Nationen an 30 Standorten weltweit.

Menschen in 142 Ländern hören mithilfe eines Produkts von MED-EL. www.medel.com