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Erster österreichischer Humanoid-Roboter „WORKMATE“ öffentlich vorgestellt

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Linz (ots)

IONO Robotics präsentierte humanoiden Arbeitsroboter mit integrierter Drohne im Kopf

IONO Robotics ist Österreichs erstes Unternehmen mit klarem Fokus auf humanoide Robotik für reale Arbeitsumgebungen. Das Linzer Unternehmen hat am Dienstag in der Tabakfabrik Linz erstmals öffentlich seinen humanoiden Roboter „WORKMATE“ vorgestellt. Beim Product Launch Event präsentierte IONO Robotics seine Vision für sichere humanoide Robotik und zeigte erstmals Live-Demonstrationen vor Industriepartnern, Investoren, Medien und Gästen aus Wirtschaft und Politik.

WORKMATE wurde für reale Arbeitsumgebungen entwickelt – nicht für reine Showcases oder Laborumgebungen. Der humanoide Roboter soll künftig repetitive, körperlich belastende sowie einfache Tätigkeiten in Industrie, Logistik, Handel und Service unterstützen.

Ein besonderes Highlight der Präsentation war ein neuartiges Konzept: Im Kopf des humanoiden Roboters befindet sich eine integrierte Drohne, die direkt aus dem Robotersystem heraus gestartet werden kann. Dadurch kann WORKMATE seine Umgebung zusätzlich aus der Luft erfassen, inspizieren oder erweitern. Das modulare Multi-Head-Konzept ermöglicht künftig weitere Erweiterungen wie zusätzliche Sensorik oder robotische Werkzeuge direkt im Kopf des Systems.

Neben der Hardware präsentierte IONO Robotics auch „IONOSPHERE“ – ein geschlossenes System aus Robotik-KI, Steuerung, Server- und Softwareinfrastruktur. Ziel der Plattform ist maximale Sicherheit, Kontrolle und europäische Datensouveränität im Betrieb humanoider Robotersysteme. Sämtliche Komponenten – von der Robotiksteuerung bis zur Datenverarbeitung – sind auf sichere industrielle Anwendungen ausgelegt.

„Wir wollten keinen humanoiden Roboter für eine Bühne entwickeln, sondern ein System für reale Arbeit“, erklärt Ümit Bas, Gründer und CEO von IONO Robotics. „Der Bedarf an humanoider Unterstützung existiert bereits heute in vielen Bereichen. Genau dafür bauen wir sichere humanoide Systeme mit Fokus auf Produktivität, Sicherheit und Datensouveränität.“

IONO Robotics entwickelt neben WORKMATE eigene Plattformtechnologien wie die Sensorhaut „IonoSkin“, modulare Sensorsysteme sowie Software- und KI-Infrastruktur für industrielle Anwendungen. Der Fokus liegt auf humanoiden Robotern, die sich in bestehende Arbeitsumgebungen integrieren lassen, ohne neue Infrastruktur zu benötigen.

Das Unternehmen arbeitet bereits mit Industriepartnern an Pilotprojekten in Österreich, Deutschland und Italien.