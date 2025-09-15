Sortimo Walter Rüegg AG

Sortimo eröffnet modernen Standort am Genfersee

Oberhasli (ots)

In Rolle (VD) entsteht die neue Niederlassung mit attraktivem Showroom, moderner Werkstatt und leistungsfähigem Logistikbereich.

Die Sortimo Walter Rüegg AG setzt ihren Wachstumskurs fort, expandiert weiter und beschäftigt heute rund 140 Mitarbeitende. Ab dem 1. Dezember 2025 nimmt das Unternehmen seinen neuen Standort in Rolle in Betrieb und stärkt damit seine Präsenz in der Westschweiz.

Mit Freude und Effizienz arbeiten - dafür steht Sortimo auch am neuen Standort in Rolle.

Der moderne Neubau löst den bisherigen Standort in Le Mont-sur-Lausanne ab und erschliesst eine Region, in der Sortimo bereits seit mehreren Jahren erfolgreich tätig ist. Angeboten werden umfassende Leistungen im Bereich der Fahrzeugeinrichtung und Mobilitätslösungen an - modern, effizient und kundennah. Die neue Filiale ergänzt gezielt die bestehenden Standorte in Oberhasli, Jegenstorf, Altishofen und Manno (bei Lugano).

Showroom mit persönlicher Beratung

Herzstück des neuen Standorts ist der grosszügige Showroom. Hier erleben Besucherinnen und Besucher die Sortimo Produktwelt hautnah - mit direkter Möglichkeit zur individuellen Beratung durch unsere Fachspezialistinnen und -spezialisten. Ob Handwerksbetrieb, Flottenbetreiber oder Serviceunternehmen: Im Showroom wird dieses Versprechen dank moderner Infrastruktur und erweiterter Flächen noch besser eingelöst. Branchenspezifische Lösungen werden greifbar und erlebbar- vom Erstgespräch bis zum massgeschneiderten Fahrzeugeinbau. "Uns war es wichtig, mit dem Neubau neue Dimensionen der Servicequalitäten zu erschliessen", betont Stéphane Roy, Standortleiter in Rolle.

Professionelle Einbauplätze für maximale Kapazität und Qualität

Im Zentrum des neuen Standorts stehen professionell ausgestattete Einbauplätze, die den parallelen Ausbau mehrerer Fahrzeuge ermöglichen - effizient und mit höchster bewährter Sortimo-Qualität. Sie bilden das Rückgrat für die zügige Umsetzung kundenspezifischer Projekte. Grosszügige Parkplatzflächen gewährleisten zudem eine reibungslose Logistik, insbesondere für Flottenkunden. "Ein echter Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden", so Peter Rüegg, Geschäftsführer der Sortimo Walter Rüegg AG.

Starker Impuls für die Westschweiz

"Mit der neuen Niederlassung als zukünftigem Dreh- und Angelpunkt in der Romandie intensivieren wir in die Marktbearbeitung und erhöhen unsere Sichtbarkeit in einer wirtschaftlich dynamischen Region. Der Standort fungiert als Impulsgeber für bestehende und neue Partnerschaften sowie stärkere Kundenbindung", so Stéphane Roy, Standortleiter Rolle, weiter.

Adresse ab 01. Dezember 2025

Sortimo Walter Rüegg SA

Zone Artisanale La Pièce 11

1180 Rolle

Telefon 021 654 22 70

Über Sortimo Walter Rüegg AG

Sortimo ist führend in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von branchenspezifischen Fahrzeugeinrichtungen, mobilen Transportlösungen und innovativen Arbeitsplatzkonzepten. Unsere massgeschneiderten Einrichtungen für Firmenfahrzeuge - von der Bodenplatte über den Dachträger bis zur kompletten Innenausstattung - sind extraleicht, flexibel und crashsicher.

Ein professioneller Fahrzeugeinbau mit Sortimo sorgt nicht nur für Ordnung und Sicherheit, sondern steigert auch die Produktivität und Effizienz im Arbeitsalltag. Werkzeuge und Materialien sind optimal organisiert und jederzeit griffbereit - das spart Zeit, schont Ressourcen und erhöht die Arbeitssicherheit. Darüber hinaus wirkt sich ein aufgeräumtes und funktionales Fahrzeug positiv auf die Motivation der Mitarbeitenden aus - und hinterlässt bei Ihren Kundinnen und Kunden einen bleibenden Eindruck: professionell, vertrauenswürdig und hochwertig.

Sortimo macht Fahrzeuge zu Visitenkarten Ihres Unternehmens.

Mehr Informationen: www.sortimo.ch