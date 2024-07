Wertgarantie

linexo by Wertgarantie: Bewusst anders unterwegs

Spezialversicherer präsentiert neue Marke auf der Eurobike

Hannover

Viele Menschen leisten, wenn sie mit ihrem Fahrrad oder E-Bike unterwegs sind, schon heute ihren Beitrag zu nachhaltiger Mobilität - ohne sich ihrer Wirksamkeit ganz bewusst zu sein. Die neue Marke "linexo by Wertgarantie" führt unter dem Motto "bewusst anders unterwegs" Kunden und Partnern im Fahrradfachhandel die positiven Effekte ihrer Mobilität vor Augen und unterstützt sie dabei mit individuellen Lösungen und cleveren digitalen Angeboten. Heute wurde die Marke auf der Eurobike erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert.

linexo by Wertgarantie ist die neue Marke für das Geschäftsfeld Bike. Mit einer neuen Markenidentität und -kommunikation ist das Geschäftsfeld Bike zukünftig "bewusst anders unterwegs" und tritt neben dem erfolgreichen CE-Geschäft mit einer eigenen Handschrift auf.

Geblieben ist das umfangreiche Schutz- und Serviceangebot, das auf der 25-jährigen Erfahrung des Fahrradversicherers basiert: Ob Unfall- oder Sturzschaden, Schäden durch Verschleiß und Vandalismus, Diebstahl oder Bike-Leasing - mit linexo by Wertgarantie sind Fahrrad- und E-Bike-Fahrende jederzeit mobil.

Auch wenn die Wurzeln des 1963 gegründeten Unternehmens im Markt für Consumer Electronics liegen, hat Wertgarantie schon früh das Potential von Fahrradversicherungen erkannt: Bereits vor 25 Jahren hat Wertgarantie die ersten Fahrräder versichert. Zudem brachte man als erste Versicherung den Schutz von E-Bikes auf den Markt. Aufgrund der Entwicklungen der vergangenen Jahre - zunehmender Mobilitätstrend innerhalb der Bevölkerung und gestiegene Nachfrage nach E-Bikes - wurde und wird das Geschäftsfeld Bike zunehmend relevanter. Das belegen auch aktuelle Zahlen, der Bikebereich hat in diesem Jahr bereits einen Zuwachs von 100.000 neuen Kunden. Patrick Döring, Vorstandsvorsitzender Wertgarantie, ist vom Erfolg der Marke überzeugt, wie er am linexo-Stand auf der Eurobike verdeutlicht: "linexo ist viel mehr als eine reine Bike-Versicherung. linexo ist der verlässliche Partner bei allen Fragen der aktiven Mobilität, mit maßgeschneiderten Leistungen von Versicherung bis Leasing in einem starken regionalen Netzwerk!"