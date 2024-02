Impossible Cloud GmbH

Impossible Cloud geht Partnerschaft mit Tiger Surveillance ein und launcht Impossible Surveillance Cloud

Hamburg (ots)

Impossible Cloud, ein Innovator im Bereich dezentraler Cloud-Speicherlösungen, hat sich mit Tiger Surveillance, einem Spezialisten für Datenmanagement und -schutz in der Videoüberwachung, zusammengetan. Ihre gemeinsame Initiative, die Impossible Surveillance Cloud, stellt eine kosteneffiziente und DSGVO-konforme Alternative für die Verwaltung und Sicherung von Videoüberwachungsdaten dar.

Die Impossible Surveillance Cloud kombiniert die hybriden Datenverwaltungsfunktionen von Surveillance Bridge by Tiger Surveillance mit dem unbegrenzt skalierbarem Hot Storage von Impossible Cloud. Diese Synergie ermöglicht eine um 80 % günstigere Lösung im Vergleich zu traditionellen Cloud-Diensten, die sich durch Schnelligkeit, Sicherheit und vollständige Konformität mit europäischen Datenschutzstandards auszeichnet. Die Plattform lässt sich problemlos in jedes Videomanagementsystem (VMS) integrieren, erweitert den lokalen Speicher nahtlos in die Cloud und bietet dadurch unbegrenzte Speicherkapazitäten sowie Notfallwiederherstellungsfunktionen.

Da die Lösung es Unternehmen ermöglicht, Daten sowohl vor Ort als auch in der Cloud zu speichern, kann sie eine bessere Ausfallsicherheit der Systeme bieten. Anhand der dezentralen Architektur, der mehrschichtigen Verschlüsselung, der Löschcodierung und der Zugriffsverwaltung gewährleistet Impossible Surveillance Cloud außerdem die Unveränderbarkeit der Daten, um Datenverluste zu verhindern, sowie einen verstärkten Schutz vor Ransomware und Cyberangriffen. Die Geofencing-Technologie sowie das Netzwerk erstklassiger Rechenzentren in Deutschland und ganz Europa von Impossible Cloud sorgen dafür, dass diese hybride Cloud-Umgebung die EU-Datenschutzstandards erfüllt.

Die steigenden Kosten für Cloud-Speicher, bedingt durch zunehmende Datenmengen, stellen für viele Unternehmen eine Herausforderung dar. Die Impossible Surveillance Cloud adressiert dieses Problem mit einem transparenten, bedarfsorientierten Preismodell, das ohne versteckte Kosten auskommt. Zudem unterstützt ein Partnerprogramm Reseller bei der Integration der Lösungen in Unternehmensumgebungen.

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier.