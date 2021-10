Enfants du Monde

Wechsel in der Geschäftsführung von Enfants du Monde

Genf, 25. Oktober 2021 – Beata Godenzi wurde zur Generalsekretärin von Enfants du Monde ernannt und wird zum 1. Dezember 2021 die Nachfolge von Carlo Santarelli antreten.

Nach 30-jähriger Tätigkeit bei Enfants du Monde, davon 18 Jahre als Generalsekretär, hat sich Carlo Santarelli entschieden, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Er wird ab dem 1. November 2021 an der Spitze der offiziellen Jugendstiftung (https://www.foj.ch/) des Kantons Genf stehen.

Unter seiner Leitung hat sich Enfants du Monde auf solide und nachhaltige Weise verdreifacht und ist zu einem anerkannten und geschätzten Akteur der Entwicklungszusammenarbeit geworden, insbesondere bei der Verbesserung der Qualität der Bildung und der Förderung der Gesundheit von Müttern und Kindern. Als Stratege für die Belange von Kindern hat Carlo Santarelli innovative Ansätze zur Unterstützung wichtiger Partner und Akteure vor Ort, insbesondere der Regierungen, gefördert und umgesetzt. Dieser Ansatz hat es Enfants du Monde ermöglicht, die nationale Politik in den Bereichen Gesundheit und Bildung massgeblich zu beeinflussen.

„Das Komitee Enfants du Monde möchte Carlo Santarelli für sein Engagement und die Qualität seiner Arbeit als Generalsekretär danken. Die Organisation ist gestärkt und gut strukturiert, um neue Themen und Herausforderungen anzugehen. Das Komitee wünscht ihm in seinen neuen Funktionen vollen Erfolg.“ Laurent Guye, Präsident des Komitees.

Als Nachfolgerin hat das Komitee Beata Godenzi benannt, deren vielfältiger Werdegang in der Schweiz und weltweit ein Trumpf für die Bewältigung der Herausforderungen einer NGO wie Enfants du Monde heute sein wird.

„Ich freue mich sehr, meine reiche Erfahrung und Fähigkeiten die ich von Akteuren in den Bereichen Entwicklung und humanitäre Hilfe erworben habe aber auch mit Feldakteuren und Spendern in den Dienst von Enfants du Monde zu stellen, deren Ruf weit über unsere Grenzen hinausreicht. Ich freue mich, einem soliden und motivierten Team in Genf und vor Ort beizutreten um den neuen Bedürfnissen der Partner vor Ort gerecht zu werden und gemeinsam die Zukunft der Organisation festzulegen“ Beata Godenzi.

Beata Godenzi, 54 Jahre alt, 3 Kinder, wurde in Genf geboren und spricht 6 Sprachen. Sie hat einen Master in Politikwissenschaft der Universität Lausanne und ein Diplôme d’Études Approfondies in Vergleichende Entwicklungsstudien der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris.

Ein reichhaltiger und abwechslungsreicher Parcours

Mit 19 Jahren tauchte Beata Godenzi, eine Frau der Tat, in ein NGO-Projekt in Brasilien ein und verbrachte dann mehrere Jahre im Senegal für den Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen. Sie arbeitete für die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) in Mosambik als stellvertretende Leiterin des Gesundheitsprogramms und in der Ukraine während des Konflikts. Sie setzte ihre Karriere bei der DEZA in Bern, in der Abteilung Lateinamerika fort, in der Abteilung Institutionelle Partnerschaften, wo sie insbesondere für die Beziehungen zu Enfants du Monde zuständig war, und als Leiterin des neuen globalen Programms Migration und Entwicklung. Heute ist Beata Godenzi Co-Direktorin eines Weiterbildungsprogramms für das Management sozialer Institutionen an der Universität Genf, Expertin des Internationaler Solidaritätsdienstes des Kantons Genf, Kinderbeauftragte der Gemeinde Onex, Mitglied des Verwaltungsrats der Stiftung Terre des Hommes (TdH) Lausanne und Leiterin der Kommission für internationale Projekte (COPRO) von Chaîne du Bonheur (Glückskette), wo sie bis vor kurzem als Beraterin für soziale Hilfe in der Schweiz tätig war.

Beata Godenzi wird ihr Amt am 1. Dezember antreten. Das Komitee und das gesamte Team von Enfants du Monde heißen sie herzlich willkommen.

