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Benziner, Diesel, Hybrid oder Elektro: Welche Autos verlieren 2026 an Wert?

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Elektroautos stehen teilweise unter Preisdruck, Vollhybride gelten als vergleichsweise wertstabil und selbst moderne Diesel bleiben gefragt. Der Schweizer Occasionsmarkt zeigt 2026 jedoch vor allem eines: Nicht der Antrieb allein bestimmt den Verkaufspreis. Entscheidend sind Modell, Zustand, Kilometerstand, Technik und regionale Nachfrage.

Schmerikon, Schweiz - Juli 2026: Wer 2026 ein Fahrzeug verkaufen möchte, trifft auf einen stark veränderten Occasionsmarkt. Neue Elektroautos werden leistungsfähiger, Hybridmodelle gewinnen an Bedeutung und klassische Benziner oder Diesel bleiben je nach Fahrzeugklasse weiterhin gefragt.

Pauschale Aussagen greifen deshalb zu kurz. Nicht jeder Diesel verliert automatisch stark an Wert, und nicht jedes Elektroauto ist besonders wertstabil. Bar Auto Ankauf erklärt, welche Faktoren den Preis tatsächlich beeinflussen.

Elektroautos: Technischer Fortschritt erhöht den Preisdruck

Bei Elektroautos verändern sich Reichweite, Ladeleistung und Ausstattung besonders schnell. Ältere Modelle mit kleiner Batterie, langsamer Ladegeschwindigkeit oder hohem ursprünglichem Neupreis können deshalb überdurchschnittlich an Wert verlieren.

Zusätzlichen Druck erzeugen Rabatte auf Neuwagen. Sinkt der Preis eines neuen Modells, wirkt sich dies unmittelbar auf vergleichbare Occasionen aus.

Gut gefragt bleiben Elektroautos mit alltagstauglicher Reichweite, effizientem Verbrauch, aktueller Software und nachvollziehbarem Batteriezustand. Wer ein elektrisches Auto verkaufen möchte, sollte deshalb Angaben zur Batterie, Garantie und Ladeleistung bereithalten.

Hybride: Vollhybride oft stabiler als Plug-in-Hybride

Vollhybride profitieren davon, dass sie ohne Ladestation genutzt werden können. Besonders sparsame und zuverlässige Modelle bleiben für Pendler, Stadtfahrer und Familien interessant.

Bei Plug-in-Hybriden hängt der Wert stärker von der elektrischen Reichweite ab. Ältere Modelle mit kleiner Batterie geraten unter Druck, weil neuere Fahrzeuge deutlich längere Strecken elektrisch zurücklegen.

Ein Hybrid ist daher nicht automatisch wertstabil. Entscheidend ist, ob der technische Nutzen im Alltag noch überzeugt.

Diesel: Für Vielfahrer weiterhin interessant

Moderne Diesel bleiben vor allem bei Kombis, SUV, Lieferwagen und Langstreckenfahrzeugen gefragt. Auch für Anhängerbetrieb oder hohe Jahresfahrleistungen kann der Dieselmotor weiterhin sinnvoll sein.

Stärker an Wert verlieren ältere Fahrzeuge mit ungünstiger Abgasnorm, hoher Laufleistung oder drohenden Reparaturen an Partikelfilter, Turbolader oder Einspritzsystem.

Ein professioneller Autoankauf berücksichtigt deshalb nicht nur die Antriebsart, sondern auch Zustand, Einsatzgebiet und aktuelle Nachfrage.

Benziner: Kleine Modelle bleiben gefragt

Benziner bilden weiterhin einen grossen Teil des Schweizer Occasionsmarktes. Besonders kompakte, sparsame und technisch zuverlässige Fahrzeuge sind bei Käufern beliebt.

Schwieriger verkaufen lassen sich grosse, schwere und verbrauchsstarke Benziner. Hohe Treibstoff- und Unterhaltskosten begrenzen den Käuferkreis deutlich.

Auch bekannte technische Schwächen, fehlende Wartungen oder eine unpassende Motorisierung können den Wert stärker beeinflussen als das Alter des Fahrzeugs.

Zustand und Nachfrage sind wichtiger als der Antrieb

Die grössten Wertverluste drohen 2026 vor allem bei Fahrzeugen, deren Preis und Nutzen nicht mehr zusammenpassen. Dazu zählen Elektroautos mit geringer Reichweite, Plug-in-Hybride mit kleiner Batterie, ältere Diesel mit Reparaturrisiken und schwere Benziner mit hohem Verbrauch.

Unabhängig vom Antrieb wirken sich fehlende Serviceunterlagen, Unfallschäden, Warnmeldungen, abgenutzte Reifen oder ein ungepflegter Innenraum negativ aus.

Wer sein Auto in der Schweiz zu verkaufen plant, sollte sich deshalb nicht allein an Online-Inseraten orientieren. Angebotspreise zeigen lediglich, was Verkäufer verlangen – nicht, welcher Betrag tatsächlich bezahlt wird.

Individuelle Bewertung statt pauschaler Urteile

Der Occasionsmarkt 2026 kennt keinen eindeutigen Gewinner. Vollhybride profitieren von ihrer einfachen Nutzung, moderne Diesel bleiben für Vielfahrer interessant und sparsame Benziner decken weiterhin eine breite Nachfrage ab. Elektroautos können stärker an Wert verlieren, werden dadurch als Occasion jedoch auch für mehr Käufer erschwinglich.

Ein marktgerechter Auto Ankauf beim Autohändler bewertet deshalb immer das Gesamtpaket: Modell, Baujahr, Kilometerstand, Ausstattung, Wartung, technische Generation und aktuelle Nachfrage.

Bar Auto Ankauf kauft Fahrzeuge verschiedener Marken und Antriebsarten in der ganzen Schweiz an. Zum Angebot gehören die individuelle Fahrzeugbewertung, die schweizweite Abholung sowie die direkte Bezahlung in bar oder per Überweisung.