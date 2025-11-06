Stiftung Artisana

Der Artisana Award 2025 für die S. Müller Holzbau AG: Gesunde Unternehmenskultur im Holzbau

Spiegel bei Bern (ots)

Der 22. Award für betriebliche Gesundheitsförderung der Stiftung Artisana geht 2025 an die S. Müller Holzbau AG in Wil/SG. Wie eine solid gezimmerte Holzkonstruktion sticht das Unternehmen im Bereich der Betrieblichen Gesundheit hervor und zeigt, wie in einem traditionellen Handwerksunternehmen innovative und zukunftsträchtige neue Wege gegangen werden können. Der mit CHF 10'000 dotierte Preis wurde am 5. November 2025 im Rahmen der Synergy, einem Anlass des Schweizerischen Gewerbeverbandes, im Kursaal in Bern verliehen.

Die S. Müller Holzbau AG im St. Gallischen Wil wurde 2008 von Stefan Müller - auch bekannt als Ideengeber und Projektleiter von ESAF-Muni Max - durch einen Management Buyout gegründet. Das Unternehmen wuchs seit der Gründung von 16 auf heute 130 Mitarbeitende. Das Wachstum barg viele Veränderungen und Herausforderungen. Der geschäftsführende Inhaber Stefan Müller legte von Anfang an grossen Wert auf eine Arbeitsumgebung, die Gesundheit und Wohlbefinden konsequent in den Mittelpunkt stellt. "Bei uns geht es nicht nur um perfekte Holzkonstruktionen, sondern vor allem um die Menschen, die diese erschaffen wie auch um die Menschen, die in diesen wohnen und arbeiten werden", erklärt der Geschäftsführer. "Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir wollen, dass unsere Mitarbeitenden motiviert sind und gesund bleiben. Und auch bei unserer Kundschaft sind Erleben und Zufriedenheit zentral."

Ein Schlüssel zum Erfolg der S. Müller Holzbau AG ist die kontinuierliche Organisationsentwicklung und unter anderem die Einführung von Lean Management, die zu einer Stärkung der Mitwirkungskultur und breiteren Aufteilung der Verantwortlichkeiten geführt haben. Mitarbeitende werden aktiv in Entscheidungsprozesse einbezogen und können über Ideenboards und Apps eigene Verbesserungsvorschläge einbringen. Am monatlichen "S-Plus-Tag", an dem die Maschinen stillstehen, arbeiten die Mitarbeitenden an den eingebrachten Ideen wie beispielsweise Prozessoptimierungen oder auch Themen wie Kommunikations- und Zusammenarbeitskultur. "Diese partizipative Führungskultur stärkt nicht nur die Eigenverantwortung, sondern auch das Vertrauen im gesamten Betrieb", betont Marcel Rusch, Leiter Personal und Administration.

Modernstes Arbeitsumfeld und gelebter Berufsstolz

Die S. Müller Holzbau AG setzt zudem auf moderne Infrastruktur. Das Unternehmen investierte in den eigenen Firmensitz, den sie 2023 komplett neu bauten. Bürotrakt und Produktion befinden sich jetzt unter einem Dach, mit modernen Open Space-Arbeitsplätzen, Fokuszonen, Telefonkabinen und sogar einer Rutschbahn. Auch in der Produktion wurde modernisiert. Stefan Müller erklärt: "Hochmoderne und ergonomische Arbeitsplätze sowie flexible Homeoffice-Möglichkeiten sind heute selbstverständlich."

Ein besonderer Fokus legt das Unternehmen auf die Arbeitsorganisation. So arbeitet fast ein Drittel der Mitarbeitenden im Teilzeitpensum. Durch bewusste Planung und Standardisierung von Arbeitsprozessen werden Verantwortungen auf das ganze Team verteilt. Bei Veränderungen in Leistung, Motivation oder sozialem Verhalten wird zeitnah reagiert. Bei Absenzen durch Krankheit oder Unfall führt Marcel Rusch Rückkehrgespräche und arbeitet mit externen Fachpersonen zusammen, um individuell passende Lösungsansätze zu finden. "Wir haben bereits mit mehreren von der IV vermittelten Personen erfolgreiche Arbeitsversuche und Integrationen in unseren Betrieb durchgeführt", erklärt Rusch. "Voraussetzungen dafür sind eine vertrauensbasierte Arbeitsbeziehung, Sensibilität und das Ansprechen von Schwierigkeiten."

Mit dem Bestreben, eine wertschätzende Unternehmenskultur zu pflegen, legt die S. Müller Holzbau AG grossen Wert auf gemeinsame Erlebnisse. Regelmässige Team-Events schaffen ein familiäres Arbeitsklima. "Wir zelebrieren gemeinsam unsere Erfolge", so Stefan Müller. "All dies fördert den Austausch und schweisst zusammen. Wir haben auch bewusst Traditionen wieder aufleben lassen: Viele tragen bei Events ihre Zimmermannstracht. Berufsstolz und Sinnhaftigkeit sind wichtige Faktoren für das Wohlbefinden."

Das Porträt der S. Müller Holzbau AG mit Kurzvideo findet sich auf der Website der Artisana.

Bildlegende: «Wir sind stolz und geehrt, den Artisana Award zu erhalten. Diese Auszeichnung ist eine wunderbare Anerkennung für das Engagement und die Leidenschaft unseres gesamten Teams.» Stefan Müller, Geschäftsführender Inhaber mit einer Delegation der S. Müller Holzbau.

Ein Preis für das Engagement von KMU im Bereich Betriebliche Gesundheit

Mit dem Artisana Award zeichnet die Stiftung Artisana jährlich einen Betrieb aus, dessen Aktivitäten im Bereich der Betrieblichen Gesundheit Vorbildcharakter hat und auf Nachhaltigkeit setzt. Bei der Bewerbung und dem anschliessenden Betriebsbesuch wird das Thema Gesundheit in den vier Dimensionen Arbeitsorganisation, Führung, Betriebsklima und Grundlagen unter die Lupe genommen. Dabei geht es nicht darum, dass KMU möglichst viel Papier zum Thema vorlegen, sondern dass sie aufzeigen, auf welche Weise ein nachhaltiger Fokus auf die Gesundheit im Betrieb gelebt wird. Die Artisana versteht Betriebliche Gesundheit als eine Haltung, die den Betrieb bezüglich Arbeits- und Personalprozesse prägt und ihn zu einem attraktiven Arbeitgeber mit einem gesunden Arbeitsklima und motivierten Mitarbeitenden macht. Weitere Informationen zum Artisana Award und zur Stiftung Artisana finden sich unter www.artisana.ch.