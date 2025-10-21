3A Fonds – der kurze Ratgeber der Vorsorge-Beratung-3A

Oehler Web

Die Säule 3A ist Ihre steuerbegünstigte Privatvorsorge – und mit 3A Fonds kann Ihr Geld langfristig für Sie arbeiten statt nur auf dem Sparkonto zu liegen. In diesem Ratgeber zeigen wir, wie Sie mit regelmässigen Einzahlungen bis zum Maximalbetrag Vermögen aufbauen, welche Chancen und Risiken 3A Fonds mit sich bringen und wie die Säule 3A Steuern bei Auszahlung funktionieren.

Säule 3A Fonds - Was ist das?

Schweiz - Oktober 2025: 3A Fonds sind Wertschriftenlösungen in der Säule 3A. Ihr Vorsorgegeld wird breit in Aktien/Obligationen angelegt – mit höheren Renditechancen als beim Sparkonto, aber mit Kursschwankungen.

So funktioniert’s

Einzahlen bis zum Maximalbetrag Säule 3A (jährlich limitiert).

Anlegen in passiven (indexierten) oder aktiven Fonds, mit wählbarer Aktienquote (z. B. 40/60/80/95 %).

Beziehen rund um die Pensionierung; Vorbezüge nur in gesetzlich definierten Fällen (Eigenheim, Selbständigkeit, Wegzug, Invalidität/Todesfall).

Steuern – der Quick-Check

Einzahlung: Abzug vom steuerbaren Einkommen bis zum Maximalbetrag.

Laufzeit: Erträge werden in der Regel nicht laufend besteuert (Steuerstundung).

Auszahlung: Säule 3A Steuern bei Auszahlung fallen separat und zu reduzierten Tarifen an (kantonal verschieden). Tipp: mehrere 3a-Konten anlegen und Bezüge staffeln.

Welche Strategie passt?

Langer Horizont (10+ Jahre): höhere Aktienquote (80–95 %).

Mittel (5–10 Jahre): ausgewogen (40–60 %).

Kurz vor Pension: Aktienanteil reduzieren (Lifecycle/Glide-Path).

Kosten & Qualität

Achten Sie auf Gesamtgebühren (TER/All-in-Fee), breite Diversifikation, ggf. Währungsabsicherung (hedged/unhedged) und ESG-Wünsche.

Ihre nächsten Schritte mit Vorsorge-Beratung-3A

Kostenlosen Strategie-Check: Wir prüfen Ihre aktuelle 3a-Lösung und erstellen einen Säule 3A Vergleich (Fonds vs. Sparkonto, Kosten, Risiko, Steuern).

Steuer-Quick-Estimate: Auf Basis Ihres Grenzsteuersatzes zeigen wir, wie stark der 3a-Abzug und eine kluge Staffelung die Steuern bei Auszahlung senken können.

Umsetzungsplan: Passender 3A Fonds, Einzahlungs-Automatik bis zum Maximalbetrag, klare Auszahlungs-Roadmap.

