FitDich – Dein Schlüssel zu Fitness rund um die Uhr

Hier beginnt deine Fitness: FitDich ist das unkomplizierte Fitnessstudio für alle, die lieber trainieren als warten. Unsere personalfreien Studios sind 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr geöffnet – so passt dein Workout garantiert in jeden Kalender. Einfach per App oder QR-Login einchecken, moderne Kraft- und Cardiogeräte nutzen und im eigenen Tempo durchstarten. Willkommen im smarten Fitness Center, das sich deinem Leben anpasst.

Schweiz - Oktober 2025: Ob Frühaufsteher oder Nachteule: Bei FitDich bestimmst du, wann du trainierst. Dank klarer, fairer Preise und flexiblen Laufzeiten bleibt dein Kopf frei für das Wesentliche – deine Fitness. Du willst uns zuerst testen? Sichere dir ein unverbindliches, personalfreies Probetraining und erlebe, wie einfach Training heute sein kann.

FitDich findest du bereits an mehreren Standorten in der Zentralschweiz und im Limmattal – zum Beispiel in Zug, Horw, Unterengstringen, Muri, Goldau und Sempach-Station. So hast du die Antwort auf „ Fitnessstudios in meiner Nähe“ praktisch immer gleich um die Ecke.

Wir setzen auf respektvolles Miteinander und sauberes Training – Handtuch auflegen, Geräte nach dem Gebrauch reinigen, Sportschuhe an – damit sich alle im Fitnessstudio wohlfühlen. Jugendliche ab 15 Jahren können mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten Mitglied werden.

Bereit, dein nächstes Kapitel Fitness zu schreiben? Dann „FitDich doch einfach“ – in deinem neuen Lieblings- Fitness Center. Denn wenn du suchst: „Fitnessstudios in meiner Nähe und rund um die Uhr“, soll die Antwort nicht nur nah sein, sondern auch richtig gut.

Adresse: FD Fitness GmbH Baarerstrasse 112 6300 Zug