Oehler Web

Winterratgeber: So schützt Streusalz Ihr Fahrzeug – und Ihren Wiederverkaufswert

Der Winter ist nicht nur eine Herausforderung für die Strassen, sondern auch für Ihr Auto. Streusalz beschleunigt Korrosion überall, wo Feuchtigkeit hinkommt – besonders am Unterboden, in Falzen und an Fahrwerks­komponenten.

Wie Streusalz Ihr Auto angreift

Trimmis, Schweiz - Oktober 2025: Unterboden & Hohlräume: Rost an Schweissnähten, Trägern und Auspuffteilen.

Bremsen & Fahrwerk: Flugrost, festgehende Führungsbolzen, angegriffene Leitungen.

Karosserie & Lack: Salz-Sand-Gemisch wirkt wie Schleifpapier – Steinschläge rosten schneller.

Felgen: Klarlackunterwanderung, weiße Ausblühungen, korrodierte Ventile.

Elektrik/Sensorik: Korrosion an Steckern (ABS, Parksensoren) kann Fehlermeldungen auslösen.

Warum das wichtig ist: Sichtbarer oder verdeckter Rost senkt den Wert – gerade wenn Sie Ihr Auto verkaufen oder einen schnellen Autoankauf planen.

Wie oft waschen – praxisnah nach Einsatz

Bei stark gesalzenen Strassen: wöchentlich gründlich abspülen.

Im normalen Winterbetrieb: alle zwei Wochen.

Nach Ski-/Bergtouren oder Matschfahrten: am selben Tag spülen.

Bei strenger Kälte (< −10 °C): lieber eine Waschstrasse mit Trockenprogramm.

So behalten Sie die Oberhand – und maximieren den Wert beim späteren Autoverkauf.

Die richtige Wäsche – Schritt für Schritt

Option A: Waschstrasse (bequem)

Programm mit Unterbodenwäsche wählen (Schlüssel gegen Salz!).

Vorwäsche/HD-Vorreiniger nutzen, damit Sand/Salz runter ist, bevor Bürsten laufen.

Wachs/Versiegelung am Ende – erleichtert künftige Wäschen und schützt den Lack.

Option B: SB-Box/Handwäsche (gründlich)

Hochdruck vorspülen (Radkästen, Schweller, Unterboden besonders lang).

Felgenreiniger pH-neutral, einwirken lassen, mit Bürste nacharbeiten.

Shampoo mit Zwei-Eimer-Methode, Handschuh fürs „saubere“ Oberteil separat.

Gründlich abspülen, wenn möglich Unterbodenlanze nutzen.

Trocknen mit Mikrofasertüchern; Wasser aus Spiegeln/Griffen auspusten.

Türfalze & Dichtungen abwischen.

Kurz-Tipp: Wenn’s eilig ist, reichen 3–5 Minuten Hochdruck auf Unterboden, Schweller, Radkästen und Felgen – lieber kurz & oft als selten & perfekt.

Winter-Nachbehandlung

Gummidichtungen mit Silikon-/Glycerinstift pflegen (gegen Festfrieren).

Schlösser/Schliessbügel mit geeignetem Spray schützen.

Schnellversiegelung (Sprühwachs) für Lack, Felgenversiegelung gegen Salzhaftung.

Winter-Scheibenwaschzusatz (bis −20/−30 °C).

Nach der Wäsche kurz fahren und bremsen, um die Bremsscheiben trocken zu bekommen.

Vorbeugung vor dem Winter

Lackschutz auffrischen (Wachs/Polymer/Keramik).

Unterbodenschutz & Hohlraumwachs prüfen/auffüllen lassen.

Steinschläge zeitnah mit Lackstift versiegeln.

Gummipflege an allen Dichtungen durchführen.

Diese Massnahmen verhindern teure Überraschungen – ein echtes Plus, wenn Sie den einen Autoankauf durch Privatpersonen in Betracht ziehen.

Warnzeichen für Salzschäden – früh erkennen

Braune Bläschen an Tür- und Radlaufkanten, Schwellern, Heckklappe.

Unrunder Bremsdruck, ziehende Bremse (Führungsbolzen/Beläge fest).

Elektrikmacken nach Nässe (ABS/PDC-Fehler).

Weisse Ausblühungen an Felgen/Aluteilen.

Wer hier rechtzeitig handelt, bewahrt Substanz – ein Argument, das beim Auto Ankauf zählt.

Checkliste: So bleibt Ihr Wagen winterfit

Einmal pro Woche (bei Salz) gründlich abspülen, Unterboden nicht vergessen.

Felgen regelmäßig reinigen und versiegeln.

Dichtungen pflegen, Schlösser schützen.

Steinschläge sofort ausbessern.

Unterbodenwäsche + frische Versiegelung.

Warum das für den Verkauf zählt

Gepflegte Fahrzeuge erzielen messbar bessere Preise im Autoverkauf. Eine nachvollziehbare Winterpflege (Rechnungen der Waschstrasse, Fotos vom Unterboden nach der Wäsche, kurze Notizen) schafft Vertrauen.

Weiteres Material zum Download Bild: Auto Ankauf.jpg