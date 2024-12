Bourbaki Panorama Luzern

Alexandra Könz wird neue Museumsleiterin des Bourbaki Panorama Luzern

Bild-Infos

Download

Alexandra Könz wird neue Museumsleiterin des Bourbaki Panorama Luzern

Das Bourbaki Panorama erhält eine neue Leitung. Der Stiftungsrat ernannte Dr. phil. Alexandra Könz per 1. Januar 2025 als Museumsleiterin und Geschäftsleitungsmitglied der Stiftung Bourbaki Panorama Luzern. Sie tritt die Nachfolge von Irène Cramm an.

Alexandra Könz (Jg. 1976) übernimmt ab Anfang Januar 2025 die Leitung des Luzerner Museums und Europäischen Kulturdenkmals Bourbaki Panorama. Sie ist ausgebildete Kunst- und Kulturwissenschafterin sowie Ausstellungsmacherin.

Von 2019 bis 2023 war Könz Operative Leiterin des Vögele Kultur Zentrums in Pfäffikon SZ. Ausserdem arbeitete sie als Ausstellungsmacherin und Kuratorin für verschiedene Museen und Kulturinstitutionen in der deutschen und rätoromanischen Schweiz sowie in unterschiedlichen Funktionen im Verlagswesen. Könz schloss ein Studium in Germanistik, Film- und Kulturwissenschaften ab und ergänzte es mit einem Masterstudium in Szenografie sowie 2011 einem Doktortitel zur zeitgenössischen Schweizer Performancekunst.

Das Bourbaki Panorama ist als kreatives und innovatives Museum sehr gut positioniert. «Ich spüre das Herzblut der Beteiligten und freue mich, dass neue Ideen willkommen sind», betont Alexandra Könz. «Mich motiviert es, das Bourbaki Panorama als Raum für Reflexion und gegenseitigen Austausch zu gestalten. Mich reizen gesellschaftsrelevante Themen an der Schnittstelle von Kultur, Wirtschaft und Politik, bei denen ich Dialog und Brücken schaffen möchte.»

.........................................................................................................................................

INFO-BOX

Bedeutung des Bourbaki Panoramas

Das Bourbaki Panorama ist ein Europäisches Kulturdenkmal und erinnert an die Internierung von 87’000 französischen Soldaten, die im Winter 1871 in der Schweiz Zuflucht finden. Die packende Geschichte, die der Maler Edouard Castres 1881 in Genf auf dem 112 × 14 Meter grossen Rundbild darstellt, eröffnet vielfältige Einblicke in die Alltags-, Kunst-, Kultur- und Mediengeschichte und regt zum Nachdenken über das menschliche Zusammenleben an. Nebst den historischen Ereignissen werden im Museum auch aktuelle Themen bearbeitet, erlebt und reflektiert. Es bietet damit eine Plattform für gesellschaftsrelevante Fragen zu Flucht und Migration, Humanität und Solidarität, aber auch Rollenbilder oder Immersion und Virtual Reality. Angesichts des Weltgeschehens bleibt die Friedensbotschaft des Bourbaki Panoramas bis heute aktuell und das Museum Bourbaki Panorama als Erinnerungs- und Reflexionsort von grosser Bedeutung.

Weitere Infos: www.bourbakipanorama.ch

.........................................................................................................................................

MEDIENAUSKÜNFTE ERTEILEN

Patrick Deicher, Präsident Stiftung Bourbaki Panorama Luzern

patrick.deicher @bourbakipanorama.ch

T 079 637 31 53

Alexandra Könz, designierte Museumsleiterin Bourbaki Panorama Luzern

M 079 536 98 94

Ab 7. Januar 2025: alexandra.koenz@bourbakipanorama.ch

MEDIENDIENST

Mitteilung und Bilderservice finden Sie unter folgendem Link:

https://www.bourbakipanorama.ch/medien/mediendienst/

Stiftung Bourbaki Panorama Luzern Löwenplatz 11 CH–6004 Luzern www.bourbakipanorama.ch

Europäisches Kulturdenkmal Monument culturel européen European cultural monument