pr suisse Generalversammlung 2025 in Bern: Strategische Weichenstellung mit neuem Geschäftsführer und Bildungsfokus

Generalversammlung 2025 in Bern: Strategische Weichenstellung mit neuem Geschäftsführer und Bildungsfokus

An der diesjährigen Generalversammlung von pr suisse, dem Schweizerischen Public Relations Verband, wurden wichtige Weichenstellungen für die Zukunft präsentiert, insbesondere die erstmalige Anstellung eines Geschäftsführers. Die Generalversammlung stimmte sämtlichen Anträgen des Zentralvorstands zu und bestätigte Alberto Stival als Präsidenten des Verbandes.

Das Rahmenprogramm stand ganz im Zeichen der demokratischen Mitgestaltung: Die Teilnehmenden besuchten eine Führung zur Schweizer Demokratie im Polit-Forum Bern. Im Anschluss sprach Tilman Renz, Stellvertretender Leiter der Kommunikationsabteilung des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten, über die Herausforderungen der internationalen Kommunikation.

Neuwahl und Bestätigungen im Zentralvorstand

Neu in den Zentralvorstand gewählt wurde Matteo Cremaschi (Deputy Head of Communications - Spokesperson, Bundesanwaltschaft) als Delegierter der STRP - Società Ticinese di Relazioni Pubbliche. Er folgt auf Simone Bianchi, der vom Zentralvorstand für sein Engagement herzlich verdankt wird. Alle übrigen Vorstandsmitglieder wurden in ihrer Funktion als Präsident:innen der Regionalgesellschaften bestätigt.

Rico Löhrer wird Geschäftsführer des Verbands

Im Rahmen der laufenden Reorganisation hat der Zentralvorstand entschieden, die strategische und operative Leitung zu stärken. Per 1. Juli 2025 wird Rico Löhrer als erster Geschäftsführer von pr suisse seine Arbeit aufnehmen. Der erfahrene Marketing- und Kommunikationsexperte sowie selbständige Teamcoach bringt über 20 Jahre Führungskompetenz in den entsprechenden Branchen mit.

"Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Vorstand und Mitgliedern den Verband in eine neue Phase zu führen - mit einem klaren Profil, sichtbarem Nutzen für die Mitglieder und einer starken Rolle im Berufsbild Kommunikation", so Rico Löhrer.

Auch Präsident Alberto Stival betont: "Der Zentralvorstand hat im vergangenen Jahr die Reorganisation des Verbands vorangetrieben, strategische Prioritäten neu definiert und mit der Ernennung eines Geschäftsführers die Grundlage für einen gezielten Relaunch von pr suisse geschaffen."

Berufsprüfung PR-Fachleute wird auf Ende Jahr eingestellt - Bildung bleibt zentrales Engagement

Nach sorgfältiger Analyse und Evaluation verschiedener Optionen hat der Zentralvorstand entschieden, die eidgenössische Berufsprüfung für PR-Fachleute per Ende 2025 einzustellen. Die rückläufigen Kandidatenzahlen in den vergangenen Jahren und die starken Veränderungen im Bildungsmarkt haben diesen Schritt notwendig gemacht. Die Prüfungen finden im Herbst 2025 letztmals statt.

Gleichzeitig bekennt sich pr suisse ausdrücklich zur Förderung der Aus- und Weiterbildung in der Branche. Eine der zentralen Aufgaben des neuen Geschäftsführers wird der Aufbau starker Kooperationen mit Bildungsanbietern in der ganzen Schweiz sein - insbesondere zur weiteren Verbreitung des bestehenden Personenzertifikats "Certified PR and Communication Expert SAQ", das hohe Qualitätsstandards in der Berufspraxis setzt.

