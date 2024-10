Brand Affairs AG

Strategische Partnerschaft: Electra und AccorInvest rüsten Hotelparkplätze in der Schweiz mit Schnellladestationen aus

31. Oktober 2024 – Electra, eines der führenden europäischen Schnellladenetzwerke für Elektrofahrzeuge, startet eine strategische Partnerschaft mit AccorInvest auf dem Schweizer Markt. AccorInvest, der erfolgreichste Eigentümer, Investor und Betreiber von Hotels in Europa, hat eine Vereinbarung mit Electra unterzeichnet, um die Aussenparkplätze seiner Hotels mit einer Hochleistungs-Ladeinfrastruktur auszustatten. Mehrere Ladepunkte mit einer Leistung mit bis zu 400 kW sind bereits an verschiedenen Hotelstandorten geplant. Die ersten Lader sollen anfangs nächsten Jahres eröffnet werden.

AccorInvest und Electra arbeiten in Frankreich seit 2023 und in Deutschland seit diesem Jahr erfolgreich zusammen. Dort wurden bereits an insgesamt 16 Standorten (über 80 Ladepunkte) Ladestationen mit einer Leistung mit bis zu 300 kW installiert - weitere wichtige Standorte folgen. Nun weiten die Partner ihre Zusammenarbeit auf den Schweizer Markt aus. Ziel ist es, den Fahrern von Elektrofahrzeugen eine einfache Lösung für das Schnellladen anzubieten. Die Schnellladestationen werden nicht nur Hotelgästen zur Verfügung stehen, sondern auch anderen Privatpersonen oder professionellen Flotten (Taxis, Vehicle-to-Grid, Logistik, Carsharing usw.) - und zwar rund um die Uhr.

Die Ladestationen sind an die Anforderungen der verschiedenen Marken des Hotelportfolios von AccorInvest (ibis, Mercure, Novotel, uvm.) angepasst. Zu den Funktionen der Electra-App gehören unter anderem die Navigation zur nächstgelegenen Ladestation, die Reservierung von Ladestationen oder die Autocharge-Option, bei der die Kunden der App nur noch das Kabel einstecken müssen. Während des Ladevorgangs können die Nutzer verschiedene Dienstleistungen der Hotels in Anspruch nehmen, teilweise sogar zu ermässigten Preisen. Für Firmenflotten hat Electra ein Preissystem entwickelt, bei dem der Preis pro Einheit mit steigender Nachfrage sinkt. Das System überwacht auch den Verbrauch in Echtzeit, stellt monatlich detaillierte Rechnungen aus und bietet die Möglichkeit, Zeitfenster pro Flotte zu reservieren.

„Die Ausweitung der Partnerschaft mit AccorInvest auf den Schweizer Markt ist für uns ein wichtiger Meilenstein und ein starkes Signal“, sagt Alessandro Inderbitzin, General Manager Electra Schweiz & Österreich. „Wir gewinnen damit einen internationalen Partner, der europaweit mit Standorten vertreten ist und erweitern gleichzeitig das nationale Netzwerk von Electra in der Schweiz“.

"Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit Electra auf neue Märkte auszuweiten und unseren ambitionierten Elektrifizierungsansatz umzusetzen", fügt Mario von Hoesslin, Chief Operations Officer Central Europe bei AccorInvest, hinzu. "Durch diese Partnerschaft, die perfekt mit unserer ESG-Strategie übereinstimmt, streben wir an, die Mobilität zwischen unseren Hotels zu verbessern und Elektrofahrzeugnutzern in der Schweiz Vorteile zu bieten.“

Kontakt Medienstelle: Brand Affairs AG, Mischa Keller Telefon: +41 79 380 95 86 mischa.keller@brandaffairs.ch

