Sicher durch den Herbst mit dem E Scooter
Der Herbst bringt oft regennasse Strassen, feuchtes Laub und kürzere Tage—alles Faktoren, die deine Sicherheit auf dem Elektro Scooter beeinflussen. Wir zeigen dir die sichersten Moidelle für nasse Herbststrassen.
1. Warum der Herbst besondere Anforderungen stellt
Reifen & Grip: Achte auf Reifen mit Profil oder eventuell spezielle herbst-/nassstrassentaugliche Bereifung.
Bremsen: Funktionierende, vielleicht sogar hydraulische oder Scheibenbremsen bieten unter nassen Bedingungen deutlich mehr Kontrolle.
Beleuchtung & Sichtbarkeit: Die Dämmerung kommt schneller – gute Front- und Rückbeleuchtung sowie reflektierende Kleidung oder reflektierende Details helfen, gesehen zu werden.
Fahrverhalten: Verringere deine Geschwindigkeit, brems sanfter, vermeide scharfe Kurven, bleib achtsam gegenüber Laub oder Kanaldeckeln, die rutschig sein können.
2. Rechtliche Grundlagen in der Schweiz
Für Elektro Scooter mit max. 20 km/h und ≤ 500 W Motorleistung brauchst du keine Strassenzulassung, keine Versicherung, kein Nummernschild – diese gelten als Leicht-Motorfahrrad
Neu ab dem 1. Juli 2025 dürfen auch Modelle mit 25 km/h erlaubt sein, falls sie entsprechend zugelassen sind – möglich ist sogar das Mitnehmen einer zweiten Person, wenn vorgesehen
Zwischen 14 und 16 Jahren brauchst du einen Ausweis M; ab 16 Jahren ist sogar kein Führerschein erforderlich
Empfohlen (aber nicht Pflicht): Helm, Licht, Bremsen, Reflektoren
3. Go-Wheels-Modelle – robust durch Herbst & Regen
Go-Wheels bietet eine Auswahl an E Scooter und E Roller, die sich besonders gut für feuchtes Wetter eignen:
SXT SCOTEX H10 – leicht, wendig, 20 km/h, Strassenzulassung – robust und ideal für Alltag und nasse Bedingungen
SXT Tito – etwas schwerer (ca. 22 kg), stärkere Leistung, solide Bremsen und gut geeignet für nasse Strassen
YADEA KS5 Pro – Premium-Modell, ca. 17 kg, solide Verarbeitung, mechanische Bremsen – extra Sicherheit bei Feuchtigkeit
Yadea Style (DE3) & Yadea Excellence (DE38) – stärkere E Roller mit Sitz, hohe Reichweite, für komfortable Strecken auch bei nassem Wetter
Tipps zur Auswahl:
Achte auf gute Bremsleistung — mechanisch oder Scheibenbremsen sind im Herbst deutlich sicherer.
Ein stabiler, belastbarer Akku sorgt auch bei kühlerem Wetter für zuverlässige Reichweite.
Ein solider Rahmen und robuste Reifen sind besonders bei glatten Herbstbedingungen ein Plus.
4. Fazit & Empfehlungen – Herbstfreundlich unterwegs
Modelle mit Strassenzulassung
Du darfst legal und sicher unterwegs sein
Bremsen und Beleuchtung prüfen
Gerade bei Nässe entscheidend effizient
Gute Reifen / Profil
Besserer Grip auf nassen Flächen
Licht & Reflektoren
Sichtbarkeit in Dämmerung & Dunkelheit
Helm tragen
Schützt, auch ohne Pflicht
Wenn du bei Go-Wheels E Scooter kaufen möchtest, findest du mit dem SXT SCOTEX H10 einen robusten Partner bei nassen Herbststrassen. Wer mehr Leistung und Komfort sucht, ist mit dem YADEA KS5 Pro oder einem E Roller wie dem Yadea Style richtig beraten.
E-Mail: info@go-wheels.ch
Web: www.go-wheels.ch