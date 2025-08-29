Oehler Web

Sicher durch den Herbst mit dem E Scooter

Der Herbst bringt oft regennasse Strassen, feuchtes Laub und kürzere Tage—alles Faktoren, die deine Sicherheit auf dem Elektro Scooter beeinflussen. Wir zeigen dir die sichersten Moidelle für nasse Herbststrassen.

1. Warum der Herbst besondere Anforderungen stellt

Reifen & Grip: Achte auf Reifen mit Profil oder eventuell spezielle herbst-/nassstrassentaugliche Bereifung.

Bremsen: Funktionierende, vielleicht sogar hydraulische oder Scheibenbremsen bieten unter nassen Bedingungen deutlich mehr Kontrolle.

Beleuchtung & Sichtbarkeit: Die Dämmerung kommt schneller – gute Front- und Rückbeleuchtung sowie reflektierende Kleidung oder reflektierende Details helfen, gesehen zu werden.

Fahrverhalten: Verringere deine Geschwindigkeit, brems sanfter, vermeide scharfe Kurven, bleib achtsam gegenüber Laub oder Kanaldeckeln, die rutschig sein können.

2. Rechtliche Grundlagen in der Schweiz

Für Elektro Scooter mit max. 20 km/h und ≤ 500 W Motorleistung brauchst du keine Strassenzulassung, keine Versicherung, kein Nummernschild – diese gelten als Leicht-Motorfahrrad

Neu ab dem 1. Juli 2025 dürfen auch Modelle mit 25 km/h erlaubt sein, falls sie entsprechend zugelassen sind – möglich ist sogar das Mitnehmen einer zweiten Person, wenn vorgesehen

Zwischen 14 und 16 Jahren brauchst du einen Ausweis M; ab 16 Jahren ist sogar kein Führerschein erforderlich

Empfohlen (aber nicht Pflicht): Helm, Licht, Bremsen, Reflektoren

3. Go-Wheels-Modelle – robust durch Herbst & Regen

Go-Wheels bietet eine Auswahl an E Scooter und E Roller, die sich besonders gut für feuchtes Wetter eignen:

SXT SCOTEX H10 – leicht, wendig, 20 km/h, Strassenzulassung – robust und ideal für Alltag und nasse Bedingungen

SXT Tito – etwas schwerer (ca. 22 kg), stärkere Leistung, solide Bremsen und gut geeignet für nasse Strassen

YADEA KS5 Pro – Premium-Modell, ca. 17 kg, solide Verarbeitung, mechanische Bremsen – extra Sicherheit bei Feuchtigkeit

Yadea Style (DE3) & Yadea Excellence (DE38) – stärkere E Roller mit Sitz, hohe Reichweite, für komfortable Strecken auch bei nassem Wetter

Tipps zur Auswahl:

Achte auf gute Bremsleistung — mechanisch oder Scheibenbremsen sind im Herbst deutlich sicherer.

Ein stabiler, belastbarer Akku sorgt auch bei kühlerem Wetter für zuverlässige Reichweite.

Ein solider Rahmen und robuste Reifen sind besonders bei glatten Herbstbedingungen ein Plus.

4. Fazit & Empfehlungen – Herbstfreundlich unterwegs

Modelle mit Strassenzulassung

Du darfst legal und sicher unterwegs sein

Bremsen und Beleuchtung prüfen

Gerade bei Nässe entscheidend effizient

Gute Reifen / Profil

Besserer Grip auf nassen Flächen

Licht & Reflektoren

Sichtbarkeit in Dämmerung & Dunkelheit

Helm tragen

Schützt, auch ohne Pflicht

Wenn du bei Go-Wheels E Scooter kaufen möchtest, findest du mit dem SXT SCOTEX H10 einen robusten Partner bei nassen Herbststrassen. Wer mehr Leistung und Komfort sucht, ist mit dem YADEA KS5 Pro oder einem E Roller wie dem Yadea Style richtig beraten.