Galvano Studio Zug: Veredeln seit 1977 – von Rhodium Schmuck bis Ruthenium-Finish

Das Galvano Studio Zug steht seit 1977 für hochwertige Metallveredelung – präzise, langlebig und ästhetisch. Das Team verleiht Schmuck und Objekten neuen Glanz und schützt Oberflächen mit modernen Verfahren der Galvanotechnik.

Leistungen – elegant veredelt, professionell galvanisiert

Zug, Schweiz - August 2025: Zum Portfolio gehören vergolden, versilbern, verkupfern, rhodinieren sowie Beschichtungen mit Ruthenium (schwarz). Dabei kann das Studio eine enorme Bandbreite an Materialien galvanisieren – von Schmuck über Souvenirs, Armaturen, Besteck und Skulpturen bis hin zu organischen Objekten – und Objekte bis ca. 240 cm bearbeiten. Auch exklusive Geschenke nach Wunsch werden realisiert.

Rhodium Schmuck: strahlender Schutz und edle Optik

Rhodiniert glänzt Silber- bis Grundmetall besonders hell und wird zugleich vor dem Oxidieren geschützt – ideal etwa für Ringe und feine Ketten. So entsteht Rhodium Schmuck, der nicht nur brillant wirkt, sondern auch alltagstauglich bleibt.

Dunkle Akzente mit Ruthenium

Wer einen markanten, modernen Look bevorzugt, setzt auf Ruthenium. Die tiefdunkle Beschichtung sorgt für kontrastreiche Highlights – vom Statement-Piece bis zum individuellen Geschenk.

Erfahrung vor Ort in Zug

Das Galvano Studio wurde 1977 gegründet und ist heute an der Baarerstrasse 44, 6300 Zug erreichbar. Vorbeibringen, beraten lassen, veredeln – vormittags geöffnet, nachmittags nach Vereinbarung.