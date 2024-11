Berufsmesse Zürich / MCH Group

Die 19. Berufsmesse Zürich beginnt in wenigen Stunden

Zürich (ots)

Der Countdown läuft: Ab morgen, Dienstag, 19. November, heisst es "Willkommen zur 19. Berufsmesse Zürich!" Bis Samstag, den 23. November, werden Zehntausende von Jugendlichen, Eltern, Lehrpersonen und Bildungsinteressierte erwartet, die sich am grössten überregionalen Treffpunkt zur Berufswahl, Grund- und Weiterbildung informieren und inspirieren lassen wollen. Derzeit herrscht reges Treiben - überall wird aufgebaut, gestaltet und vorbereitet, damit die Messebesucher ein inspirierendes Erlebnis erwartet.

Mehr als 23'000 Schülerinnen und Schüler haben sich bereits für den Besuch der Berufsmesse Zürich angemeldet und werden in Begleitung ihrer Klassenlehrpersonen erwartet. An den fünf Messetagen werden über 240 Lehrberufe und Grundbildungen sowie zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten vorgestellt, die für die Jugendlichen im direkten Gespräch mit Berufs- und Branchenvertretern sowie Lernenden erlebbar werden. Die Berufsmesse bietet detaillierte Einblicke in verschiedene Tätigkeiten und Berufsfelder und unterstützt die Jugendlichen in ihrem Berufswahlprozess. In diesem Jahr wird erstmals die EBA-Ausbildung in der Systemgastronomie vorgestellt, die ab August im Schuljahr 2025 starten wird. Die Berufsmesse Zürich bietet damit eine umfassende Plattform zur Information und Orientierung für alle, die sich über die aktuelle Bildungs- und Berufswelt informieren möchten.

Starke Partner

Organisiert wird die Berufsmesse Zürich vom KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich (KGV) und der Messe Zürich. Als grösster Arbeitgeberverband des Kantons Zürich ist dem KGV die Berufslehre ein besonderes Anliegen, um die Bedingungen für die KMU-Lehrbetriebe, die 80 Prozent der Lernenden ausbilden, permanent zu verbessern. Zu den Sponsoren der Berufsmesse Zürich zählen die Zürcher Kantonalbank, der Berufsbildungsfonds des Kantons Zürich sowie das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. Medienpartner der Berufsmesse Zürich sind SRF, Energy Zürich und der Tages-Anzeiger.

