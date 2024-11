CAS

CAS und Deloitte China kündigen eine strategische Zusammenarbeit an, um Kunden mit Marktkenntnissen und wissenschaftlicher Innovationskompetenz zu versorgen

CAS, eine auf wissenschaftliches Wissensmanagement spezialisierte Abteilung der American Chemical Society, und Deloitte China, das weltweit führende professionelle Dienstleistungsunternehmen, haben eine strategische Zusammenarbeit vereinbart, die sich auf die Bereitstellung umfassender Beratungsdienste konzentriert, die von wissenschaftlicher Innovation bis zu Marktstrategien reichen.

CAS und Deloitte China werden ihre Kräfte bündeln, um ihre Kunden dabei zu unterstützen, ihren Innovationsprozess zu beschleunigen und ihre Geschäftsziele zu erreichen, wobei der Schwerpunkt auf den Branchen Biowissenschaften, neue Energien und Werkstoffe liegt. Die beiden Organisationen unterzeichneten auf der China International Import Expo (CIIE) eine Absichtserklärung über eine strategische Zusammenarbeit.

Als führendes Unternehmen im Bereich des wissenschaftlichen Wissensmanagements kuratiert, vernetzt und analysiert CAS wissenschaftliche Erkenntnisse aus der ganzen Welt und baut die CAS Content Collection™ auf, die über 150 Jahre an Entdeckungen umfasst. Mit wissenschaftlichen Informationslösungen und maßgeschneiderten Dienstleistungen unterstützt CAS seine Kunden weltweit dabei, ihre Innovationen zu beschleunigen.

Deloitte China unterstützt Kunden und Partner aus vielen Branchen dabei, Chancen zu ergreifen, Herausforderungen zu meistern und erstklassige, qualitativ hochwertige Entwicklungsziele zu erreichen, und zwar durch professionelle Spitzenleistungen, branchenübergreifende Einblicke und intelligente Technologielösungen.

„Wir freuen uns sehr, als strategischer Partner von CAS die auf CAS-Inhalten basierenden Brancheneinblicke und Informationslösungen zu entwickeln und auf den Markt zu bringen", sagte Kevin Guo, National Industry Program Leader bei Deloitte China. „Wissenschaftlich-technische Innovationen haben in vielen Bereichen Erstaunliches geleistet, und ich glaube, dass diese Leistungen unbedingt hervorgehoben werden müssen. Ich freue mich darauf, dass wir in den kommenden Monaten und Jahren die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit und ihre bedeutenden Auswirkungen auf verschiedene Branchen miterleben werden."

„Wir fühlen uns geehrt, mit Deloitte China zusammenzuarbeiten", sagte Manuel Guzman, Präsident von CAS. „Deloittes Marktkenntnis gepaart mit der erstklassigen wissenschaftlichen Daten- und Technologiekompetenz von CAS ergibt eine starke Beratungskraft, von der viele Unternehmen profitieren werden, indem sie ihre Innovationen beschleunigen und ihre Geschäftsziele erreichen können."

Als ersten Schritt dieser Zusammenarbeit werden CAS und Deloitte China einen umfassenden Bericht über die Landschaft des Recyclings von Lithium-Ionen-Batterien vorlegen: „Lithium-Ionen-Batterie-Recycling: Markt- und Innovationstrends für eine grüne Zukunft". Durch die Integration von CAS-Daten und wissenschaftlichem Fachwissen mit der Markt- und Geschäftsanalyse von Deloitte wird dieser Bericht alles abdecken, von politischen Rahmenbedingungen und Markttreibern bis hin zu den neuesten Forschungsfortschritten. Die offizielle Veröffentlichung des Berichts ist für Anfang 2025 geplant.

Informationen zu CAS

CAS vernetzt das wissenschaftliche Wissen der Welt, um Durchbrüche zu beschleunigen, die das Leben verbessern. Wir befähigen globale Innovatoren, sich in der komplexen Datenlandschaft von heute effizient zurechtzufinden und in jeder Phase des Innovationsprozesses sichere Entscheidungen zu treffen. Als Spezialist für wissenschaftliches Wissensmanagement baut unser Team die weltweit größte Sammlung von wissenschaftlichen Daten auf, die von Menschen kuratiert wurden, und bietet wichtige Informationslösungen, Dienstleistungen und Fachwissen. Wissenschaftler, Patentexperten und Führungskräfte aus verschiedenen Branchen verlassen sich auf CAS, wenn es darum geht, Chancen zu erkennen, Risiken zu minimieren und gemeinsames Wissen zu erschließen, damit sie schneller von der Inspiration zur Innovation gelangen. CAS ist eine Abteilung der American Chemical Society. Verbinden Sie sich mit uns unter cas.org.

Informationen zu Deloitte China

Deloitte China bietet integrierte professionelle Dienstleistungen an und hat sich langfristig verpflichtet, einen führenden Beitrag zur Reform, Öffnung und wirtschaftlichen Entwicklung Chinas zu leisten. Wir sind ein global vernetztes und stark lokal verwurzeltes Unternehmen, das sich im Besitz seiner Partner in China befindet. Mit mehr als 20.000 Fachleuten in 31 chinesischen Städten bieten wir unseren Kunden einen One-Stop-Shop mit weltweit führenden Prüfungs-, Steuer- und Beratungsdienstleistungen.

Wir arbeiten mit Integrität, halten die Qualität hoch und streben nach Innovation. Mit unserer fachlichen Kompetenz, unserem branchenübergreifenden Wissen und unseren intelligenten Technologielösungen helfen wir Kunden und Partnern aus vielen Branchen, Chancen zu nutzen, Herausforderungen zu bewältigen und Entwicklungsziele von Weltklasse und hoher Qualität zu erreichen.

Die Marke Deloitte hat ihren Ursprung im Jahr 1845, und ihr Name bedeutet im Chinesischen (德勤) Integrität, Fleiß und Exzellenz. Das globale professionelle Netzwerk von Deloitte-Mitgliedsunternehmen erstreckt sich mittlerweile über mehr als 150 Länder und Territorien. Mit unserer Mission, etwas zu bewirken, was zählt, tragen wir dazu bei, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Kapitalmärkte zu stärken, unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, sich zu wandeln und Erfolg zu haben, Talente zu befähigen, zukunftsfähig zu sein, und den Weg für eine stärkere Wirtschaft, eine gerechtere Gesellschaft und eine nachhaltige Welt zu ebnen.

