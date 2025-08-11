Oehler Web

Weber Textilien: Bamboo-Frottier & Bademäntel aus Bambus Viskose – luxuriös, saugstark, nachhaltig

Bild-Infos

Download

Weber Textilien steht seit 1984 für Erfahrung, Verlässlichkeit und starke Partnerschaften in der Textilbranche. Das in Gisikon verankerte Unternehmen pflegt langjährige Beziehungen zu führenden Frottier-Webereien in Portugal, Brasilien und der Türkei sowie zu sorgfältig ausgewählten Partnern in China. So verbindet Weber Textilien Qualitätsbewusstsein mit fairen Preisen – nach eigener Aussage oft mindestens 20 % unter den üblichen Verkaufspreisen.

Gisikon, Schweiz - August 2025: Herzstück des Sortiments sind die Bamboo-Kollektionen aus Bambus und Baumwolle: edle Frottierwäsche – vom Seifen- bis zum Badetuch – und der besonders kuschelige Bademantel mit Schalkragen. Die Textilien setzen auf eine hochwertige Mischung aus 50 % Baumwolle und 50 % Bambus Viskose und erreichen eine Walkfrottier-Qualität von 500 g/m². Erhältlich in mehreren Grössen und zahlreichen Farben, bringen sie Spa-Gefühl ins Badezimmer, sind zugleich pflegeleicht (maschinenwaschbar und trocknergeeignet) und bleiben auch nach vielen Waschgängen formstabil.

Warum Bamboo? Die hohlen Bambusfasern sorgen für seidig-weichen Griff, hervorragende Temperaturregulierung und eine besonders hohe Saugkraft – bis zu viermal mehr als herkömmliche Baumwolle. Zudem wirken die Textilien natürlich antibakteriell und sind hypoallergen; die Fasern stammen aus hochgelegenen Regionen (u. a. Yunnan und Sichuan) und die Weiterverarbeitung erfüllt Ökotex-Standards. Beim Bademantel trifft eine pflegeleichte, schmutzunempfindliche Microfaser-Velours-Aussenseite auf eine angenehm weiche Innenseite aus der 50/50-Mischung aus Baumwolle und Bambus Viskose. Ergebnis: langlebiger, flauschiger Komfort mit edlem Glanz – ideal für empfindliche Haut und tägliche Wellnessmomente.

Weber Textilien vereint Tradition und Anspruch mit modernen Bambus-Materialien – für Frottierwäsche, die Funktionalität, Nachhaltigkeit und Wohlgefühl spürbar machen.